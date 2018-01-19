Песков: Кремль не имеет отношения к решению по Промсвязьбанку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к вопросу о выборе Промсвязьбанка в качестве опорного банка по обслуживанию гособоронзаказа. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Это не решение Кремля. Это не прерогативы Кремля принимать такие решения», — сказал Песков.

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Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу будет создан на базе Промсвязьбанка.

В Банке России рассказали, что Промсвязьбанк будет докапитализирован и передан в собственность России в течение первого квартала 2018 года.