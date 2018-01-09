Количество нефтегазовых буровых установок в мире впервые выросло за три года

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2017 году увеличилось впервые за последние три года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

Уточняется, что в прошлом году показатель увеличился до 2029 по сравнению с 1593 в 2016 году.

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Как стало известно, в США количество установок в прошлом месяце выросло на 19 относительно и составило 930. На долю Северной Америки в настоящее время приходится 54,23% работающих в мире буровых установок.

В 2016 году сообщалось, что Иран и Россия подписали контракт на $1 млрд на постройку буровых установок.