Власти Москвы утвердили тарифы на электричество на 2018 год

Департамент экономической политики и развития Москвы утвердил новые тарифы на электроэнергию в 2018 году. Соответствующий указ опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что стоимость кВтч электроэнергии для жителей Москвы, проживающих в домах с газовыми плитами, при одноставочном тарифе не изменится и составит 5,38 руб. Цена при тарифе, дифференцированном по двум зонам суток, в дневное время также останется неизменной — 6,19 руб., но в ночное время вырастет с 1,79 руб. до 1,92 руб. При тарифе, дифференцированном по трем зонам, стоимость электроэнергии вырастет также только в ночное время — с 1,79 руб. до 1,92 руб.

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В домах Москвы с электроплитами стоимость кВтч энергии при одноставочном тарифе вырастет с 4,04 руб. до 4,3 руб. При тарифе, дифференцированном по двум зонам суток, цены вырастут как в дневное время (с 4,65 руб. до 4,95 руб.), так и в ночное (с 1,26 руб. до 1,35 руб.). При тарифе, дифференцированном по трем зонам, тариф вырастет в пиковое время с 4,85 руб. до 5,16 руб., в полупиковое — с 4,04 руб. до 4,3 руб., в ночное время — с 1,26 руб. до 1,35 руб.

В свою очередь для жителей «новой» Москвы тарифы утверждаются отдельно. Так, при одноставочном тарифе цена на 1 кВтч электроэнергии в домах с газовыми плитами вырастет с 5,24 руб. до 5,38 руб., в домах с электроплитами — с 3,93 руб. до 4,3 руб.

Корректироваться тарифы будут с 1 июля следующего года.