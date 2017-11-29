СМИ: крупнейшая биржа США запустит фьючерсы на биткоин

Benoit Tessier/Reuters

Американская биржа NASDAQ планирует запустить торги фьючерсами на биткоин, пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как отмечается, запуск торгов произойдет в 2018 году.

Ранее курс биткоина превысил $11 тыс.