С долларом на вылет: поможет ли Центробанк путешественникам

На заседании совета директоров Центробанка, назначенном на пятницу 11 июня, ожидается очередное повышение ключевой ставки, сообщала зампред ЦБ Ксения Юдаева. Последний раз регулятор поднимал ее в апреле – сразу на 0,5 процентного пункта, до значения в 5,5%. Юдаева высказывала предположение, что следующий шаг повышения ставки будет составлять от 0,25 до тех же 0,5 п.п.

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При этом ее прогноз прозвучал еще до объявления данных по инфляции за май, одного из важнейших факторов для принятия регулятором решения по денежно-кредитной политике. В мае инфляция, по сравнению с апрелем, составила 0,74%, а за пять месяцев этого года цены, по данным ЦБ, скакнули на 6%. Столь высоким уровень инфляции последний раз был в 2016-м году. Заметнее всего динамика в продовольственном секторе: с начала года подорожали растительное масло, крупы, овощи, мясо — до 7% и выше.

Этот фон может стимулировать ЦБ поднять ставку сразу с большим шагом — на 0,5 п.п., считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Проинфляционные риски продолжили рост и в июне, создавая угрозы раскручивания инфляционной спирали, а значит, регулятору придется поднимать ставку, уверена аналитик ГК «Финам» Анна Зайцева и ведущий экономист компании Lockoinvest Дмитрий Полевой. Последний указывает не только на сам скачок цен, но и на повышенные инфляционные ожидания бизнеса и граждан, что неизбежно придется учитывать Центробанку.

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке компании «Фридом Финанс» Александр Осин полагает, что на данный момент ключевая ставка Банка России «ниже ее расчетного справедливого значения». А справедливый уровень составляет 6,2% годовых, считает эксперт.

Инфляция находится на высоком уровне несколько недель подряд, обновляя пятилетние максимумы. А ставка ЦБ по-прежнему ниже нейтрального уровня, уточняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев также видит возможности для ужесточения регуляторики. ЦБ повысит ставку и она будет находиться на уровне 5,5%-6% до конца года, считает он.

«В пользу сохранения высокой инфляции, а значит и ужесточения по ставке выступают рост цен на продовольствие и сырье на мировых биржах, раздувание глобальной денежной массы центробанками развитых стран, все еще низкое из-за пандемии предложение многих товаров и услуг, сохраняющиеся дефициты в отдельных сегментах рынка, удорожание топлива и так называемый «зеленый» переход», — аргументирует свое мнение Васильев.

Валюта для туриста

Повышение процентной ставки сдержит инфляцию и поддержит рубль. Причем в ЦБ заявили 9 июня, что реальный эффективный курс рубля в мае (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) уже вырос на 1,8% к апрелю. А с начала года увеличился на 1,4%.

К американскому доллару в мае реальный курс рубля вырос на 2,7% по сравнению с апрелем, а с начала года — на 0,5%. Курс рубля к евро вырос на 1,3% к апрелю и на 1,5% с начала года.

Ключевая ставка поддержит курс рубля к основным валютам, в этом больше других заинтересованы россияне, которые планируют покупку туров за рубеж на фоне открывающихся границ. Путевки будут покупаться в рублях, но цены на них привязаны к твердым валютам, говорят туроператоры.

Главный аналитик «Совкомбанка» Васильев считает, что Центробанк уже помог путешественникам. «С апреля рубль укрепился с отметки в 77 до 72 к доллару и с 92 до 88 к евро» — отмечает он. Ждать лучшего курса рубля вряд ли стоит, считает эксперт.

«Вторая половина года традиционно является более слабой для рубля, в том числе из-за сезонного ухудшения текущего счета платежного баланса России. Дальнейший потенциал рубля для укрепления ограничен. По нашим моделям, средний курс рубля во втором полугодии составит 74-76 рублей за доллар», — говорит Васильев.

Суммы на летний отдых в среднем настолько небольшие (с точки зрения потенциальной выгоды от изменения валютного курса), а длительность туристического сезона настолько коротка в масштабах сильных трендов валютного рынка, что не стоит брать в расчет этот фактор, планируя момент покупки валюты для зарубежной поездки, уверен Бабин из БКС «Мир инвестиций».

Васильев из «Совкомбанка» же считает, что открытие границ для зарубежного туризма — особенно Турции, Египта и популярных европейских стран — будет значимым фактором для валютного рынка и, вероятно, окажет давление на курс рубля. До пандемии россияне тратили на зарубежные поездки немало: $35 млрд в 2019 году и $33 млрд в 2020 году, исходя из расчетов ЦБ, замечает Васильев. Это существенные суммы для валютного рынка, подчеркивает эксперт. Только когда появятся чартерные полеты в больших масштабах, востребованность валюты будет ощутимой, считает Полевой из Lockoinvest.

По оценке Зайцевой из «Финам», текущий курс рубля выглядит сейчас вполне комфортным для того, чтобы приобрести туристические туры и/или иностранную валюту для грядущих поездок.

В свою очередь Васильев рекомендует учитывать при выборе времени покупки валюты саммит на высшем уровне между Россией и США, назначенный на 16 июня в Женеве.

«На ожиданиях возможного снижения геополитической напряженности мы видим притоки в российские активы и укрепление рубля в последние недели. При этом мы не исключаем, что по факту самой встречи (при отсутствии положительных прорывов) будет фиксация прибыли и некоторое ослабление», — заключает эксперт.