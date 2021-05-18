Экономика «зеленеет»: Финляндия сократила закупки нефти в России

Один из крупнейших покупателей российской нефти, Финляндия, в последние два года постепенно сокращает закупки Urals, говорят трейдеры и показывает статистика, пишет агентство Reuters.

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Единственный нефтепереработчик в Финляндии, Neste Oyj, закупает главным образом марку Urals, пользуясь близостью балтийских портов России к портам Финляндии, а также настройкой НПЗ на переработку тяжелой нефти.

В 2020 году закупки Финляндией нефти Urals упали на 16% к 2019 году до 8,9 миллиона тонн, показали данные статистики в терминале Refinitiv Eikon.

А в первом квартале 2021 Neste Oyj на четверть сократила закупки нефти Urals по сравнению с началом 2020-го, до 2,1 млн тонн. В апреле закупки упали более чем вдвое, с 1,1 млн тонн в апреле прошлого года до 0,4 млн тонн. Дело в том, что Neste переоборудует один из двух своих нефтеперерабатывающих заводов - НПЗ Наантали — под хранилище, а НПЗ Порвоо с 5 апреля остановился на ремонт до конца июня.

Согласно плану развития «зеленых технологий» в Neste, переработка природной нефти на НПЗ Порвоо будет заменяться производством синтетического сырья. Сейчас на заводе производят биодизель из растительных масел и биотопливо для авиации — компания является одним из ведущих мировых производителей этого вида энергоносителей. Компания также планирует частично перерабатывать жидкий пластик, полученный из мусора, и претендует на звание глобального лидера на рынке возобновляемых источников энергии.

«Мы развиваем наши возможности по переработке возобновляемого сырья на нефтеперерабатывающем заводе в Порвоо и будем постепенно наращивать такое производство»,

— заявил Reuters вице-президент Neste по переработке Марко Пеккола.

Согласно отчету компании, в первом квартале 2021 года около 90% прироста операционной прибыли к аналогичному периоду прошлого года пришлось на бизнес, связанный с возобновляемыми источниками энергии. Опрошенные агентством Reuters трейдеры считают, что если проекты по переработке вторичных отходов и «зеленое» нефтехимическое производство будет экономически успешным, то Neste продолжит сокращать закупки нефти Urals для традиционной нефтепереработки.

Финляндия авангардная страна с точки зрения потребления нефти и, возможно, будет быстрее других государств ЕС и мира переходить на другие источники, пояснил «Газете.Ru» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Но он подчеркнул, что в рамках ЕС проекты Финляндии выглядят очень амбициозно, а многие другие ее соседи по блоку, например, Болгария и Румыния находятся совсем на другом уровне в плане энергоперехода.

«Пока что мы говорим про эксперименты, которые даже для Финляндии находятся в начальной стадии, и сама Финляндия еще далека от будущего, когда нефть вообще не будет нужна в рамках химической промышленности и ТЭКа, а в других странах ЕС, да и мира, все тем более сложнее», — заключает эксперт.