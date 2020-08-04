«Дорогое удовольствие»: что мешает развитию массовой физкультуры

Несмотря на попытки правительства популяризировать спорт среди россиян, доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом граждан пока почти в два раза меньше, чем в советское время, выяснили эксперты Российского экономического университета имени Плеханова. Согласно проведенному ими исследованию, сейчас систематически занимаются физической культурой и спортом около 40% россиян или 58,6 млн граждан.

«Для сравнения, в советские времена доля вовлеченных в массовый спорт и занятия физкультурой достигала 70-80%», — говорится в исследовании.

Несмотря на возможную неточность советской статистики, двукратная разница говорит о том, что физкультура за последние 40 лет так и не стала в России массовым явлением. Впрочем, даже по статистике Всемирной организации здравоохранения каждый четвертый человек в мире ведет недостаточно активный образ жизни. Недостаточно двигается около 80% несовершеннолетних граждан, дефицит физической активности наблюдается даже у подростков.

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Тем не менее, популярность спорта в стране растет: в 2008 году регулярно занимающихся россиян было почти в 3 раза меньше, чем сейчас, по данным РЭУ их количество составляло около 22 млн человек.

Увеличение доли регулярно занимающихся спортом граждан — один из показателей нацпроекта «Демография». В середине июля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что видит возможность поднять планку до 70% населения к 2030 году. Ранее планировалось поднять долю до 55% в 2024 году.

«Один из показателей нацпроекта «Демография» — к 2024 году увеличить долю регулярно занимающихся спортом до 55%, сейчас этот показатель — 43% или 58 млн человек, — сказал Чернышенко (цитата по ТАСС). — Я считаю, что планку нужно поднимать еще выше — до 70% к 2030 году. Тогда нужно будет обеспечивать рост регулярно занимающихся спортом граждан на 8-9% в год, это достаточно амбициозная, но достижимая цифра».

Эксперты РЭУ в своем исследовании называют несколько причин слабого распространения среди россиян идеи физически активного образа жизни. Главная причина — неудовлетворительные условия для занятий физической культурой и спортом. На этот фактор указали 54,2% опрошенных.

Слишком дорогое удовольствие

Еще одной основной причиной опрошенные в ходе исследования назвали высокую стоимость физкультурно-спортивных услуг, отмечают эксперты РЭУ. Цена месячного абонемента для посещения бассейна, тренажерного зала колеблется от 5 до 20 тыс. руб. в зависимости от региона и месторасположения спортсооружения.

«Это служит основным барьером для массового вовлечения в занятия физкультурой. Причем, как представителей среднего и старшего возраста, так и детей и молодежи», — говорит доцент кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Горохова.

Она считает, что сейчас, когда доходы у большинства россиян сократились, приобретение абонементов для занятий в физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-центрах, спортивных секциях «становится предметом роскоши».

Очевидно, что в этой ситуации регионам необходимо предоставлять россиянам больше альтернативы в виде бесплатных и доступных сооружений для занятий спортом, отмечает эксперт. В каждом парке должны быть, как минимум, одна-две спортплощадки. Минимальный набор снарядов: брусья, лестницы, перекладины, велодорожки, шведская стенка, заключает Горохова.

По данным РЭУ, 80% россиян относятся к занятиям физкультурой положительно, но при этом «недооценивают актуальность бережного отношения к своему здоровью, не приучены думать о его состоянии, не привыкли противостоять вредным привычкам, считая здоровье «легковозобновляемым ресурсом».

Компенсировать покупку электрической велодорожки

Массовости занятий спортом мешает внедренный в массовое сознание маркетинг фитнес-центров, полагает вице-президент Ассоциации юристов по ликвидации и банкротству и член генерального совета «Деловой России» Владимир Кузнецов.

«Нам долго внушали, что спортом можно заниматься только в спортзале, в фитнес-центре, а эффекта от домашней зарядки, от пробежек на воздухе не будет. Сейчас ситуация меняется, все чаще люди выходят во дворы на общественные тренажеры, участвуют в массовых спортмероприятиях. Это будет развиваться и дальше, и поможет нам перебороть культуру «только фитнес-зал», — говорит Кузнецов.

На непоследовательность властей в деле оздоровления нации указывает основатель студии «Абрау-йога» Татьяна Марченко.

«Последними после карантина разрешили открыться фитнес-центрам и йога-студиям. Прекрасная городская инициатива — «Московское долголетие» — первой закрылась в карантин. К счастью, на днях открылась. Или другой социальный проект, «Йога в парках». Это совершенно бесплатные занятия для людей старшего возраста. Но вместо того, чтобы устраивать спортивные мероприятия на открытом воздухе власти загоняли людей в душные квартиры», — возмущается Марченко.

По мнению эксперта, старшее поколение россиян — наиболее мотивированная часть общества для занятий физкультурой.

«Думаю, срабатывает закалка советских школьников», — говорит Марченко.

А тем, кто слабо мотивирован, власти обязаны продвигать идею здорового образа жизни. «Нужно прививать людям «вакцину» любви к спорту, заботу от иммунитете, а мы усиленно ищем вакцину от очередного коронавируса», — недоумевает она.

По единодушному мнению экспертов, свой вклад в массовость физкультуры мог бы внести и бизнес. Например, открывать небольшие фитнес-залы, если компания крупная. Или оплачивать частично или полностью абонементы в бассейн или на фитнес, компенсировать покупку спортивной одежды и даже инвентаря.

К сожалению, до сих пор не существует корректных и научно обоснованных данных о том, достаточно ли сейчас в России спортивных сооружений для удовлетворения потребности в физических занятиях и том, насколько они доступны для россиян. При этом сейчас обсуждается «Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ до 2030 года» и ее предстоит увязать с национальными проектами «Демография» и «Здравоохранение».