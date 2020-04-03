Хуже всех кризисов: МВФ признал рецессию из-за COVID-19

Нынешняя рецессия мировой экономики, вызванная пандемией коронавируса COVID-19, намного страшнее, чем любой из имевших место ранее экономических кризисов, признала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

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«Мы должны уделять особое внимание развивающимся рынкам и развивающимся странам, которые особенно уязвимы для COVID-19. Мы призываем политиков поддержать людей, живущих в этих странах, для обеспечения защиты как самой жизни, так и средств к существованию», — написала она на своей странице в Facebook.

На совместной пресс-конференции с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебреисусом она также указала на то, что некоторые говорят: в борьбе с COVID-19 надо или спасать жизнь, или сохранять работу.

«Это ложная дилемма. Защита людей и защита экономики идут рука об руку. Контроль над вирусом является необходимым условием для сохранения средств к существованию», — подчеркнула экономист.

Она напомнила, что после того, как COVID-19 начал распространяться по всему миру, спрос на финансирование со стороны МВФ резко вырос — никогда за 75-летнюю историю учреждения не было так много стран – а их 85 — нуждающихся в чрезвычайной финансовой помощи Фонда.

«Выплата зарплаты врачам и медсестрам, поддержка больниц и отделений неотложной помощи, создание временных поликлиник, покупка защитного снаряжения и необходимого медицинского оборудования, проведение кампаний по информированию общественности о простых мерах, таких как мытье рук — это сейчас самые важные инвестиции для защиты людей от пандемии», — пояснила Георгиева.

Она добавила, что экономические меры дополняют, а не заменяют расходы на здравоохранение, и признала, что зачастую властям стран трудно найти правильный баланс.

«Чтобы справиться с этой пандемией, мы используем наш всеобщий финансовый потенциал в размере $1 трлн. Также мы стремимся удвоить доступность чрезвычайных мер лично МВФ с $50 до $100 млрд», — добавила глава Фонда.

По ее словам, МВФ выступает за то, чтобы кредиторы самых бедных стран временно приостановили все требования по долгам – до окончания пандемии коронавируса.

Ранее глава Банка Росии Эльвира Набиуллина оценила экономические последствия пандемии COVID-19 и вводящихся из-за нее ограничительных мер. Об этом она сообщила на первой из ряда регулярных онлайн-пресс-конференций, на которых представители финансового регулятора будут оценивать последние события, их влияние на финансовую стабильность в стране и эффект от уже принятых ЦБ мер. При необходимости на них также будут анонсироваться новые меры.

Ситуация в мировой экономике существенно изменилась с последнего заседания Совета директоров ЦБ по ставке, заявила Набиуллина. Положение ухудшается, и постепенное восстановление экономики Китая «пока не способно компенсировать выпадающий спрос остальных экономик». Глава ЦБ ожидает «существенного» снижения мирового ВВП во втором квартале 2020 года.

Пандемия вызвала всплеск сделок по покупке золота в США, это уже привело к нехватке слитков и монет в свободной продаже не только за океаном, но и в Европе, передает издание The Wall Street Journal.

Происходящее вынудило нью-йоркских банкиров попросить о помощи Королевский канадский монетный двор, чей представитель — Аманда Бернье – уже призналась в неспособности покрыть спрос на благородный металл, поскольку сотрудники учреждения временно отправлены на домашний карантин

«В Лондоне банкиры арендуют частные или пытаются найти военные грузовые самолеты, чтобы доставить свои слитки на биржи в Нью-Йорк», — указывается в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении $2,2 трлн на финансирование мер для стимулирования экономики на фоне эпидемии – в США коронавирусом заразились более 270 тыс. человек, умерли около 7 тыс.

Из этой суммы $350 млрд определены для поддержки малого бизнеса, предусмотрены налоговые каникулы, $250 млрд пойдут на расширенное страхование по безработице, а $300 млрд – это сумма прямых единовременных выплат работающим гражданам США.

Кроме того, $500 млрд будут потрачены на формирование стабилизационного фонда поддержки предприятий, штатов и городов, наиболее страдающих от последствий коронавируса.

Пандемия усиливается, а темпы глобального экономического роста резко снижаются на фоне нестабильных рынков, поэтому мир ждет рецессия, а ВВП по итогам года вырастет всего на 1-1,5%, спрогнозировало одно из самых влиятельных международных рейтинговых агентств S&P Global Ratings, базирующееся в Нью-Йорке.

В исследовании указано, что первые макроэкономические новости из Китая, отражающие влияние COVID-19, оказались намного хуже, чем ожидалось. Промышленное производство в стране упало на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.