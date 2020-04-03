«Беспрецедентный шок»: Набиуллина рассказала об экономике России

Глава Банка Росиии Эльвира Набиуллина оценила экономические последствия пандемии COVID-19 и вводящихся из-за нее ограничительных мер. Об этом она сообщила на первой из ряда регулярных онлайн-пресс-конференций, на которых представители финансового регулятора будут оценивать последние события, их влияние на финансовую стабильность в стране и эффект от уже принятых ЦБ мер. При необходимости на них также будут анонсироваться новые меры.

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Набиуллина о последствиях пандемии

Ситуация в мировой экономике существенно изменилась с последнего заседания Совета директоров ЦБ по ставке, заявила Набиуллина.

Положение ухудшается, и постепенное восстановление экономики Китая «пока не способно компенсировать выпадающий спрос остальных экономик». Глава ЦБ ожидает «существенного» снижения мирового ВВП во втором квартале 2020 года.

На российской экономике негативно скажутся и меры, принятые президентом страны Владимиром Путиным. Накануне вечером, 2 апреля, глава государства в связи с пандемией продлил нерабочие дни до 30 апреля для «обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Свое влияние на экономику окажут и дополнительные меры, вводящиеся в отдельных регионах.

«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП, но совокупный эффект будет зависеть от того, насколько длительными будут ограничительные меры», — сообщила глава финансового регулятора. ЦБ исходит из того, что негативные эффекты ограничений и пандемии будут сконцентрированы во втором квартале текущего года.

«Мы наблюдаем беспрецедентный шок предложения. Многие люди и бизнесы вынуждены временно прекратить работу в текущих условиях не из-за недостаточного спроса, а из-за ограничений, направленных на борьбу с эпидемией», — рассказала Набиуллина. Кроме того, сегодня, по ее словам, «нарушены также производственные связи и цепочки».

Положение осложняют и другие факторы. Один шок предложения привел бы к спаду в экономике, за которым последовал бы компенсирующий рост. Однако сегодня наблюдается также шок спроса, вызванный снижением доходов россиян и ростом неопределенности «относительно траектории восстановления». Ситуацию усугубляет ухудшение финансового положения многих компаний. Поэтому на то, чтобы выйти из стадии спада, потребуется больше времени.

Темпы инфляции в стране увеличились, однако годовая инфляция пока не достигла 4%, сообщила Набиуллина.

«Мы будем следить за динамикой роста цен, данные за последние недели марта подтверждают наше мнение, что наблюдаемый всплеск будет краткосрочным и не будет иметь значимых вторичных эффектов на инфляционные ожидания. При этом последствия от ограничительных мер для совокупного спроса — как части внешнего спроса, так и внутреннего, вероятно, будут носить более длительный характер. Это будет значимым дезинфляционным фактором», — отметила она. В таком случае есть потенциал для снижения ключевой ставки в 2020 году.

Новые меры Центробанка

В текущей ситуации ЦБ планирует принять меры по смягчению последний пандемии для граждан и бизнеса.

По словам Набиуллиной, в скором времени начнет действовать закон о кредитных каникулах. «Это гарантированная возможность для гражданина получить отсрочку по кредитным платежам на 6 месяцев в случае, если его доход за последний месяц снизился более, чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год», — сообщила глава Банка России.

Получить такой кредит можно будет до 30 сентября 2020 года, отметила она и призвала россиян не злоупотреблять этой возможностью. Банкам же она посоветовала организовать прозрачные и понятные дистанционные сервисы проверки подобных заявок.

Право на кредитные каникулы, по этому закону, получат и субъекты малого и среднего бизнеса (МСП) и компании, работающие в пострадавших секторах экономики. Уже сейчас, по словам Набиуллиной, банки занимаются реструктуризацией кредитов МСП и граждан. По предварительным данным проведенного ЦБ опроса, кредитные организации уже получили около 27 тыс. заявок от заемщиков и половину из них уже рассмотрели, около 2,1 тыс. заявок удовлетворили.

Банк России также заявил об отмене надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, которые были выданы до 1 апреля 2020 года. «Банки несут издержки, предоставляя ипотечные каникулы, и роспуск уже наколенных буферов — это около 110 млрд рублей — дает больше возможностей для адаптации к ситуации и продолжения кредитной активности», — заявили в финансовом регуляторе.

ЦБ также смягчает требования к минимальному рейтингу кредитных организаций для участия в новой программе льготного рефинансирования, чтобы сохранить потенциал кредитования малого бизнеса. Это коснется и совместной с правительством программы по выдаче займов на зарплаты сотрудникам. Рейтинг возможных участников будет снижен с AA до A-, благодаря чему кредиты без обеспечения смогут получить не 31, а 64 банка.

Сейчас российская экономика не испытывает проблем с ликвидностью и не нуждается в дополнительной, считает Набиуллина. Однако на всякий случай ЦБ расширяет ломбардный список, в частности, смягчая требования к ликвидности ценных бумаг.

Страховым организациям Банк России также позволяет выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт. Они, однако, должны быть предоставлены не позже месяца с момента снятия ограничительных мер по коронавирусу, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Кроме того, Центробанк посоветовал финансовым организациям не штрафовать добросовестных заемщиков, которые из-за коронавируса не могут внести плату.