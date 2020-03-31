Верните $1,5 млрд: что решил суд в деле «Газпрома» и Польши

Компания «Газпром экспорт» получила решение Стокгольмского арбитражного трибунала в рамках разбирательства по пересмотру цены на поставку газа по контракту с польской компанией PGNiG. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российской компании.

«Мы изучаем данное решение. Пока давать какие-либо оценки суммам возможных выплат преждевременно», — говорится в заявлении «дочки» «Газпрома».

Польский энергетический концерн PGNiG также сообщил о получении решения арбитражного суда в Стокгольме по разбирательству с «Газпромом» в понедельник, 30 марта.

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«Арбитражный суд <...> изменил формулу цены на покупку газа, поставляемого «Газпромом» по Ямальскому контракту, в том числе через его значительную и прямую связь с рыночными котировками природного газа на европейском энергетическом рынке», — прокомментировали в Варшаве решение арбитража.

Для PGNiG применение измененной формулы ценообразования существенно улучшит условия ведения торговой деятельности из-за большей согласованности между индексацией цен, влияющих на стоимость импорта газа, и рыночной ценовой политикой продажи газа.

«В соответствии с положениями Ямальского контракта и окончательного решения, новая цена контракта, установленная арбитражным трибуналом, касается поставок газа с 1 ноября 2014 года, то есть, с даты, когда PGNiG подала заявку на пересмотр контрактной цены», — говорится в заявлении польской компании. Таким образом,

«Газпром» — по утверждению PGNiG — должен вернуть разницу в цене, что составляет порядка $1,5 млрд за почти шесть лет (с 1 ноября 2014 по 29 февраля 2020 года).

Потребление природного газа Польшей находится в районе 15 млрд кубометров ежегодно. Третья часть этого объема добывается польскими компаниями самостоятельно, остальное приходится на импорт. Именно «Газпром» является ключевым поставщиком «голубого топлива» в Польшу. На основании долгосрочного контракта с Москвой польские газовики могут покупать 10,2 млрд кубометров в год.

В 2012 году Россия и Польша договорились о снижении цены на 10%. Спустя три года PGNiG подала на «Газпром» в Стокгольмский арбитражный суд — по мнению Варшавы, цена на газ завышена и неадекватна сложившейся на энергетическом рынке Европы ситуации.

Ямальский контракт, по которому идут поставки, истекает в 2022 году. Польша не хочет его продлевать и будет обеспечивать свои потребности, во-первых, за счет сжиженного природного газа (СПГ), а во-вторых – с помощью газопровода Baltic Pipe, который должен связать польский берег с норвежским шельфом — через территорию Дании.

Польско-российская тяжба в газовой сфере сопровождались скандалами и арестами. В ноябре 2019 года областная прокуратура Лодзинского воеводства Польши в рамках расследования по газовым соглашениям с Россией постановила арестовать троих бывших членов правления польской газовой компании EuRoPol GAZ SA.

Задержанные в городе Катовице сотрудниками Агентства внутренней безопасности Михал Ш., Здислав Ю. и Мирослав Д. обвиняются в причинении значительного ущерба EuRoPol GAZ из-за злоупотребления предоставленными правами при заключении контрактов с Москвой. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Процедуры, в ходе которых были проведены аресты, касаются обстоятельств заключения невыгодного для Польши и противоречащего закону Европейского союза межправительственного соглашения, отмечает прокуратура. Ущерб оценивается почти в 1 млрд злотых ($256 млн). В ходе расследования прокурор установил, что

Михал Ш. и Мирослав Д. подписали 27 января 2010 года в Москве контракт между EuRoPol GAZ, «Газпром экспортом» и PGNiG SA, который устанавливал условия, крайне неблагоприятные для EuRoPol GAZ.

В частности, в этом соглашении польская сторона обязалась отказаться от направленного в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ иска против «Газпром экспорта». В нем содержался запрос на оплату услуг по транспортировке газа через Польшу в 2007 году. EuRoPol GAZ является владельцем польской части транзитного газопровода Ямал — Европа. Компания была создана для оказания услуг по транспортировке природного газа через Польшу. В руководство входят представители Польши и России.

Транснациональный газопровод «Ямал — Европа» проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии. Европейский Союз относит проект к приоритетным инвестиционным задачам, реализуемым в рамках Trans-European Network.