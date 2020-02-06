«Это позорище»: какую пенсию получают заслуженные артисты

74-летний артист Евгений Петросян рассказал, что получает на пенсии свыше 20 тыс. руб. в месяц. Об этом он сообщил порталу Teleprogramma.pro.

«У меня обыкновенная пенсия. Двадцать с лишним тысяч рублей. Мне этих денег вполне хватает на все мои расходы»,

— рассмеявшись, ответил юморист.

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Евгений Петросян участвует в ряде телепроектов, он также выступает на юмористических концертах. В частности, ведет шоу «Смехопанорама» на телеканале «Россия-1».

До этого долгое время юморист вел «Кривое зеркало». Однако и после выхода на пенсию артист продолжает трудиться и получать доход от концертной деятельности.

Из его выписки ЕГРЮЛ следует, что в основном он работает в области радиовещания. В качестве дополнительных видов деятельности значится издание книг, работа на телевидении, аренда и управление жилым и нежилым недвижимым имуществом, занятие исполнительскими искусствами, художественным творчеством и другое.

Еще в 1990-е известный юморист получил звания заслуженного и народного артиста РСФСР, а также орден Почета за заслуги перед государством.

В последний раз в рейтинге Forbes фамилия Петросяна фигурировала в 2006 году. Тогда он был в рейтинге «50 звезд--2006», оказавшись на 49 месте с доходом в $1,5 млн. За 14 лет многое изменилось, и теперь в топ-50 звезд шоу-бизнеса по сумме дохода юморист не попадает. Чаще в рейтинге самых богатых появляются ведущие YouTube-каналов.

Узнать подробности о жизни на пенсии у самого Евгения Петросяна корреспонденту «Газеты.Ru» не удалось.

Между тем известный продюсер Андрей Разин (работал с «Ласковым маем») заявил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru», что с учетом наград на счету Евгения Вагановича множество льгот.

Так, ему положена 50-процентная скидка на оплату коммунальных услуг.

Также у заслуженных артистов есть право на бесплатный проезд, льгота на автомобильную парковку. Да и квартиру Петросян получил от государства, продолжает собеседник «Газеты.Ru». У самого Разина тоже есть недвижимость от государства.

«Квартиры-то хорошие артистам давали и дают. Государство в этом плане не обижает. Но то, что пенсионная система так срабатывает, что когда ты платишь $7 млн в казну только за пять лет [или 5 млн 800 тыс. руб. Cумма перечисленных налогов группы «Ласковый май» с 1988 по 1993 год — «Газета.Ru»], а за всю жизнь я, наверное, миллионов 15-ть долларов заплатил, и ничего не получаешь потом, конечно, обидно. Это позорище», — прокомментировал Разин.

Свою пенсию в 28 тыс. руб. продюсер считает несправедливой в сравнении с налогами, которые он перечислил государству.

«Где справедливость?» — возмущается 56-летний шоумен (артисты имеют право на выходить на пенсию раньше установленного в законе возраста. Для творческих работников это возможно при стаже работы в 15, 20, 25 или 30 лет — «Газета.Ru»).

По словам продюсера, у него, к счастью, есть другие возможности заработать на заслуженном отдыхе. Свою пенсию он отдает соседке, которая является ветераном Великой Отечественной войны.

«У меня концерты «проданы», включая 2021 год. В этом году я «продал» 97 концертов. И все — дворцы спорта. Поэтому у меня доход большой. Я-то не смотрю на эту пенсию», — сказал он.

Пенсии съедает инфляция

Всего в России проживает 43,8 млн пенсионеров. С каждым годом их количество растет. По итогам 11 месяцев 2019 года

средний размер назначенных пенсий составил 14 156 руб.

Это последние официальные данные, которые публиковал Росстат.

За тот же период размер реальных пенсий, которые считаются с поправкой на инфляцию, вырос всего на 1,3% в годовом выражении. Величина пособия от государства сильно варьируется от региона к региону.

Разброс большой: от минимальной пенсии в 10 903 руб. (в Республике Дагестан) до 24 291 в Чукотском автономном округе. Традиционно самые высокие выплаты на Крайнем Севере из-за надбавок за работу в суровых климатических условиях.

Пенсия в России складывается из страховой части, она суммируется из фиксированной выплаты и индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК, рассчитывается в баллах). В 2020 году их размер составит 5 686,25 руб. и 93 рубля соответственно.

ИПК в свою очередь исчисляется на основе суммы страховых взносов, уплаченных работодателем за работника. В целом размер итоговых пенсионных выплат по старости зависит от трудового стажа, размера заработной платы, доходов в качестве само занятого и т. д.

Сейчас возраст получения пособия от государства постепенно повышается. В 2019 году в России началась пенсионная реформа. В итоге возраст получения пособия от государства должен составить 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Заслуженный и народный

У артистов есть возможность получать пенсию выше, чем в среднем по России. Право на это дают различные награды. Так, некоторым присваивают медаль «За заслуги перед Отечеством».

Артисты, удостоенные наградами, имеют право и на дополнительные деньги.

Финансовое поощрение за заслуги перед отечеством II, III, IV степеней положено в размере 330% от социальной пенсии (около 5,5 тыс. руб.). Это федеральная льгота. То есть доплату в размере около 18 тысяч рублей за особые заслуги могут получить все артисты, имеющие на это право.

Тем из них, кто проживает в Москве и имеют звания, повезло больше.

Так, с 1 января 2018 года, согласно постановлению правительства столицы от 31 октября 2017 года N 805-ПП, пенсионеры из числа народных и заслуженных артистов имеют право на ежемесячную денежную выплату в размере 30 тыс. рублей.

Однако артистам все равно не хватает на безбедную жизнь на старости и они продолжают работать.

Так, судя по различным афишам, до сих пор концерты устраивают Лев Лещенко, Лариса Долина, Надежда Бабкина и другие знаменитые пенсионеры. Плотный график и у Евгения Петросяна.

Известная по роли соблазнительницы Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке» Светлана Светличная получала в 2019 году пенсию в 50 тыс. рублей. Об этом в 2019 году, в частности, сообщал тот же ресурс Teleprogramma.pro.

Примерно такие же пенсионные выплаты отчисляются на имя певицы Аллы Пугачевой, у которой едва ли не самый большой пул наград и заслуг. В частности, певица носит звание народной артистки СССР, а также награждена высшими государственными наградами — орденами «За заслуги перед отечеством» II, III, IV степени.

У 83-летнего ведущего Николая Дроздова — 30 тыс. руб., Лолиты Милявской — 21 тыс. руб. Сообщалось, что меньше средней пенсии по стране получает артист балета Николай Цискаридзе — всего 12 тыс. руб. Позже Цискаридзе опровергал эту информацию, ответив, что и сам не знает размер своей пенсии.

Некоторые народные любимцы от выплат со стороны государства принципиально отказываются. Как признавался в одном из интервью руководитель Государственного театра пародий Владимир Винокур, он пенсию не получает.