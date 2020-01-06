Рублями за газ: белорусы хотят отказаться от доллара

Белорусское правительство и Нацбанк страны предложили отказаться от иностранной валюты при расчетах за природный газ между компаниями-резидентами на территории государства. Об этом говорится в совместном постановлении «О Стратегии повышения доверия к национальной валюте до 2035 года», опубликованном на сайте республиканского совета министров.

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«В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ», — говорится в документе.

Как отмечается в бумаге, для этого необходимо несколько изменить межправительственное соглашение с Россией.

Если Москва не будет выступать против этой инициативы и стороны договорятся между собой, нужно будет скорректировать президентские указы. Этот шаг необходим для исключения возможности расчетов в иностранной валюте между резидентами в топливно-энергетической сфере. По мнению белорусских чиновников, сделки в иностранной валюте, в частности в долларах, сужают объемы внутреннего рынка, так как перераспределяются уже имеющиеся средства.

Политики отмечают в обнародованном документе, что хранение сбережений в долларах, а также расчеты между резидентами в иностранной валюте и привязка к ней при установлении цен и тарифов говорят о низком доверии к белорусскому рублю.

В целом, власти хотят ограничить функционал иностранной валюты на территории Белоруссии для «полного восстановления белорусским рублем функций средства сбережения и меры стоимости». Чиновники хотят, например, внедрить принцип, по которому госорганы, оценивая объемы средств, связанные с экономикой республики, должны будут указывать все суммы в национальной валюте, то есть в белорусских рублях.

В настоящее время дочерняя компания-резидент российского «Газпрома» «Газпром трансгаз Беларусь» заключает контракты на поставки газа в республику с ПАО «Газпром» и ГПО «Белтопгаз» в долларах. В 2019 году 1 тыс. куб. м. российского газа стоила для Белоруссии $127.

31 декабря стороны продлили контракты на поставку и транспортировку газа из России до начала 2021 года. Однако цена поставок газа в Белоруссию определена пока только на январь и февраль 2020 года. При этом объемы поставок и транзита сырья в нынешнем году будут сохранены на прошлогоднем уровне.

Как сообщили РИА «Новости» в белорусском Минэнерго, стоимость российского газа для Минска в январе-феврале составит все те же $127 за 1 тыс. куб. м. топлива. Вместе с тем глава республики Александр Лукашенко ранее отмечал на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что Белоруссия готова покупать газ из России дороже — по $200, так как стране не нужны дешевые энергоресурсы.

В конце декабря Лукашенко заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что Минск ранее предлагал Москве продавать природный газ за российские рубли, а не за иностранную валюту. Однако эта инициатива остается без ответа. «Мы покупали и покупаем у вас за доллары, вы говорите о единой валюте, а я предлагаю — давайте за российские рубли будем торговать. Но нет, хочется доллары. Вот суть вашего валютного союза... Мы у вас покупаем газ, да еще и в долларах. Давайте за российские рубли мы будем у вас покупать? И так потихоньку пойдем. Нет!» — обратил внимание президент республики в разговоре с журналистами.

Лукашенко также отметил, что Россия намерена увеличить цену на газ для Белоруссии, повысив ее до $152 за 1 тыс. куб. м.

Он также отметил, что в случае, когда Москва выступает за торговлю газом в долларах, трудно говорить о валютном союзе, который должен быть реализован в рамках создания Союзного государства России и Белоруссии. Договор о воплощении этого союза был подписан между странами еще 8 декабря 1999 года в Москве. В частности, была создана специальная рабочая группа, занимающаяся вопросами углубления интеграции. Стороны в общей сложности занимаются разработкой 31 проекта отраслевых «дорожных карт».

Как заявил 20 декабря по итогам переговоров Путина и Лукашенко министр экономического развития России Максим Орешкин, финальные договоренности в части интеграции блокируют группы вопросов в сфере нефти, газа и налогов.