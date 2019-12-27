«Уволят 20 тыс. человек»: букмекерам России грозит закрытие

Большинство букмекерских контор в России будут вынуждены закрыться с начала следующего года из-за приказа Минэкономразвития, утвердившего новый вид использования земли: «проведение азартных игр». При этом Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодар и Сочи не успеют обновить свои правила землепользования и застройки.

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В этой связи уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов уже направил министру экономического развития России Максиму Орешкину письмо с предложением принять меры для недопущения подобной ситуации, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Ранее к самому Титову обратилась Ассоциация букмекерских контор, объединяющая таких организаторов азартных игр, как «Фонбет», «Олимп», «Марафонбет», BingoBoom и Leon.ru. По словам букмекеров, закрытие контор приведет к увольнению более 20 тыс. человек, потере бюджетами регионов 5 млрд руб. налогов, прекращению поддержки детско-юношеского спорта и росту незаконной игорной деятельности.

В октябре нынешнего года Минэкономразвития дал отрицательный отзыв с рекомендацией доработать проект Минфина по введению понятия необычных и подозрительных ставок на спортивные соревнования, передает РИА «Новости».

«Предлагаемое разработчиком определение не позволяет однозначно идентифицировать какие-либо ставки на спортивные соревнования как необычные ввиду отсутствия возможных критериев отнесения ставок к обычным или необычным», — говорится в заключении ведомства.

Также, в Минэкономразвития указали, что нововведение в нынешнем виде грозит увеличением финансовой нагрузки на предпринимателей, а также нарушением прав других участников букмекерского бизнеса.

Чуть ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в ходе круглого стола заявил о необходимости отчислений на развитие детско-юношеского спорта.

Сейчас организаторы азартных игр отчисляют 5% дохода на развитие спорта. Из этих средств 20% должно идти организациям детско-юношеского спорта, а 80% — на поддержку профессионального спорта. При этом закон позволяет букмекерским конторам самим выбирать направления целевых отчислений.

«Перед нами стоит вопрос справедливого распределения отчислений. На мой взгляд, 20% на детско-юношеский спорт — недостаточная цифра. Принимая закон в таких пропорциях, мы рассчитывали заинтересовать лиги, федерации и бизнес-структуры сотрудничать, встраиваться в этот процесс. Однако, необходимо эту пропорцию постепенно пересматривать в пользу увеличения доли отчисления на развитие детско-юношеского спорта», — указал парламентарий.

Участие в заседании приняли представители Министерства финансов России, Федеральной налоговой службы, руководство «Ассоциации букмекерских контор», Союза «Первая саморегулируемая организация букмекеров», а также представители экспертных кругов и общественности.

Стоит добавить, что в середине нынешнего месяца украинское правительство приняло постановление об отмене приказа комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательству министерства финансов. В итоге с пятницы, 20 декабря, на Украине закрылись все игорные заведения.

Как заявил в ходе селекторного совещания глава МВД Арсен Аваков, национальной полиции и фискальной службе кабинетом министров поручено обеспечить закрытие игорных заведений по всей стране.

«Постановление кабмина предписывает, что все игровые клубы, лотереи и другие игровые заведения должны быть закрыты», — указал правоохранитель.

По словам начальника управления департамента стратегических расследований Нацполиции Александра Околита, только в ночь на 20 декабря полиция закрыла 152 объекта игорного бизнеса.

В октябре нынешнего года большинство жителей Украины выступили против инициативы президента Владимира Зеленского легализовать игорный бизнес. Об этом сообщалось на основе данных опроса социологической группы «Рейтинг».

Согласно результатам опроса, 11% респондентов выступают за легализацию игорного бизнеса без ограничений, 27% согласны при условии создания специальных зон для игорного бизнеса. При этом 60% не поддерживают легализацию ни при каких условиях.

Кроме того, 50% участников опроса заявили, что на Украине должны быть разрешены лотереи, 25% — ставки в букмекерских конторах и казино. Хуже всего респонденты отнеслись к легализации игровых автоматов, интернет-казино, игры в карты на деньги.