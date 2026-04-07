Когда Чистый четверг в 2026 году: что это за праздник и как его принято проводить

История, традиции и суть Чистого четверга, что можно и что нельзя делать в этот день

Чистый, или Великий, четверг — день, когда православные вспоминают Тайную вечерю, важнейшее евангельское событие, на котором было установлено Таинство причастия. Согласно народной традиции, этот день связан с очищением. Его посвящают уборке дома и приготовлениям к Пасхе. Что принято делать в Чистый четверг и как совмещаются в одном празднике церковные и народные традиции — в материале «Газеты.Ru».

Какого числа Чистый четверг в 2026 году

Дата Чистого четверга каждый год меняется и зависит от празднования Пасхи. В этом году Пасха выпадает на 12 апреля, а Чистый четверг наступит за три дня до Светлого Воскресения Христова.

9 апреля отмечают Чистый четверг в 2026 году

Чистый четверг: история праздника

Чистый четверг — народное название одного из важнейших дней Страстной недели — Великого четверга. В этот день Сын Божий совершил последнюю трапезу со своими учениками — Тайную вечерю, установил главное таинство Церкви (Евхаристию), показал пример величайшего смирения и узнал о предательстве Иуды, рассказал «Газете.Ru» священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.

Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» (1495—1498) Wikimedia Commons

События Великого четверга начались, когда Христос отправил двух учеников — Петра и Иоанна — в Иерусалим, чтобы приготовить все для празднования ветхозаветной Пасхи (Песах). Это был главный иудейский праздник в память об исходе евреев из египетского рабства. Ученики нашли приготовленную горницу (так называемую Сионскую горницу), где и собрались в тот вечер все двенадцать апостолов вместе с Учителем.

В начале вечери произошло событие, которое навсегда осталось в памяти учеников.

В те времена люди ходили в сандалиях по пыльным дорогам, и перед трапезой было принято мыть ноги. Обычно эту грязную работу выполняли слуги или рабы. Но в тот вечер слуг не было. И тогда Иисус Христос, к изумлению апостолов, встал из-за стола, снял верхнюю одежду, взял полотенце и таз с водой и начал сам омывать ноги своим ученикам.

Ученики, конечно, были в шоке, когда Христос начал омывать им ноги. Спаситель сказал им: «Я вам показал пример, что если я, ваш Учитель и Господь, омыл вам ноги, то и вы должны так же относиться друг к другу без высокомерия, со смирением, с любовью». Это высокий пример смирения, который у нас есть перед глазами. Николай Конюхов священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста

Во время этой вечери Христос установил главное таинство Церкви — Евхаристию (Причастие). Он преломил хлеб и, подав его ученикам, сказал: «Приими́те, яди́те: сие́ есть Те́ло Мое́». Затем, подав чашу с вином, произнес: «Сия́ есть Кровь Моя́ Но́ваго Заве́та, за мно́гия излива́емая во оставле́ние грехо́в».

Христос умывает ноги Петру (Джотто, фреска в капелле Скровеньи) Wikimedia Commons

Это очень важное событие. Господь установил одно из самых главных таинств Церкви — Евхаристию, когда он под видом пищи, хлеба и вина, подал самого себя, то есть свое тело и кровь. Николай Конюхов священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста

Почему Великий четверг называется Чистым

У этого названия есть две версии — церковная и народная, которые не противоречат, а дополняют друг друга.

Церковное объяснение: название связано с тем, что в Великий четверг верующие стремятся очистить свою душу через исповедь и причастие, чтобы достойно встретить Пасху. Как говорит священник Николай Конюхов, Чистым четверг называют потому, что люди уже должны с чистой совестью приступить к таинству причастия.

Народное объяснение связано с евангельским событием — омовением Христом ног ученикам, рассказала «Газете.Ru» фольклорист руководитель Центра традиционной культуры «Дом» Татьяна Смирнова.

Народная традиция уцепилась за само действие омовения ног. Название «Чистый четверг» возникло потому, что ноги учеников после омовения Христом стали чистыми. Крестьяне воспринимали это внешне, без высоких богословских смыслов. Именно поэтому в народе закрепилась традиция в этот день мыться самому и наводить порядок в доме — чтобы быть «чистым» физически. Татьяна Смирнова фольклорист руководитель Центра традиционной культуры «Дом»

Церковные традиции в Великий четверг

* Литургия святителя Василия Великого. Утром служится литургия, которая соединяется с вечерней, поскольку связана с событиями вечера четверга. Верующим читают отрывки из Евангелия о Тайной вечере, предательстве Иуды и о молитве Христа в Гефсиманском саду, освящаются запасные дары для причащения больных и умирающих в течение года.

* Причастие и исповедь. В этот день верующие стараются причаститься Святых Христовых Тайн. По словам отца Николая, Великий Четверг — день общего причащения.

* Чин омовения ног. После литургии в кафедральных соборах архиерей, по образу Христа, омывает ноги 12 священникам.

* Чтение 12-ти Страстных Евангелий. Вечером служится утреня Великой Пятницы, во время которой читаются 12 отрывков из Евангелия, повествующих о страданиях и крестной смерти Спасителя.

Народные традиции и обычаи в Чистый четверг

Вокруг Чистого четверга в народе сложилось множество традиций, которые готовят верующих к встрече Пасхи.

Уборка и мытье

Считается, что в этот день нужно вымыть дочиста все жилище в преддверии Пасхи. Эта традиция на Руси уходит корнями в глубокую древность.

«В Чистый четверг обязательно нужно было до восхода солнца помыться. Считалось, что вода в этот день приобретает чудесные свойства и несет выздоровление всем, кто вымоется до рассвета», — говорит Татьяна Смирнова.

Однако, по словам отца Николая, «не стоит сходить с ума по поводу уборки». Если у человека нет возможности убраться в четверг (например, из-за работы) — это не грех.

Гораздо важнее найти время, чтобы посетить храм, исповедаться и причаститься. Уборку можно сделать и в другие дни Страстной седмицы, отметил священник.

«Лучше до работы пойти в храм, где ранняя литургия, или даже отпроситься хотя бы на час — помолиться, причаститься. Это и будет самое лучшее проведение Чистого четверга», — объясняет Николай Конюхов.

Приготовление куличей и других пасхальных блюд

Именно в Чистый четверг обычно начинают печь куличи, красить яйца и готовить творожные пасхи, так как в Страстную пятницу этим заниматься уже не принято. Однако церковный устав не запрещает делать это и в Великую субботу, когда большинство россиян отдыхают.

Четверговая (черная) соль

Приготовление четверговой соли на Руси было одной из главных предпасхальных традиций. Ее готовили в Чистый четверг. Для этого брали обычную поваренную соль, добавляли ржаную муку, квасную гущу и целебные травы и запекали в печи.

«На иконах Иуда бывает изображен не только с мешком денег, но и с опрокинутой солонкой. Именно оттуда пошла примета, что рассыпать соль — к ссоре. А соль, которую не успел рассыпать предатель, стали пережигать в печи с капустными листьями или ржаным хлебом. Полученную черную соль считали чудодейственной, и сделать ее можно только в Чистый четверг. Считается, что она помогает ото всех недугов», — рассказала фольклорист.

Кстати, Церковь считает этот народный обычай языческим суеверием.

Пересчет денег

Как объясняет Татьяна Смирнова, пересчет денег — странная пасхальная примета. Наши предки верили, что в Чистый четверг их нужно пересчитывать утром, днем и вечером — для достатка. Однако этот обычай фольклорист раскритиковала, поскольку он связан с Иудой, который получил свои 30 сребреников в этот день.

Народные приметы в Чистый четверг По погоде в этот день, наши предки делали прогнозы на лето и урожай. Если мороз ударил — ячмень хорошо уродится. Солнечная погода сулит теплое и урожайное лето. Холодная и дождливая погода — к затяжной весне.

Что можно и нельзя делать в Чистый четверг

В этот день лучше сосредоточиться на духовном очищении: посетить храм, исповедаться и причаститься. Если есть возможность, можно посвятить день уборке — подготовить дом к празднику, испечь куличи и покрасить яйца.

Великий Четверг приходится на самую строгую, последнюю неделю Великого поста. Его стоит провести в тишине, домашних делах и молитвах. Приветствуются благие дела помощи ближним.

В эти дни верующие еще соблюдают пост. Однако именно в четверг принята более обильная постная трапеза, поскольку в последующие дни — Великую пятницу и Великую субботу — ограничения в еде становятся максимально строгими, вплоть до полного отказа от пищи.

Что нельзя делать

* Громко веселиться, петь, плясать, предаваться развлечениям. День траурный и тихий.

* Ссориться, ругаться, думать в негативном ключе.

* Лениться, проводить день в праздности.