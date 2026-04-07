Вэнс заявил о вмешательстве украинских спецслужб в выборы в США и Венгрии

Вэнс: спецслужбы Украины пытались влиять на выборы в США и Венгрии
Спецслужбы Украины предпринимают попытки вмешиваться в американские и венгерские выборы. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает ТАСС.

«Нам определенно известно, что есть элементы внутри украинских спецслужб, которые пытались влиять на американские выборы, на венгерские выборы. Это просто то, что они делают. Это часть издержек работы с некоторыми элементами их системы», — сказал Вэнс.

По его словам, Украина, как и США, — очень сложная страна, и в ней есть «хорошие люди и есть плохие».

7 апреля Вэнс прибыл в Венгрию для встречи с премьер-министром страны Виктором Орбаном.

26 марта Орбан заявил о вмешательстве Киева в предстоящие парламентские выборы в Венгрии. Политик призвал президента Украины Владимира Зеленского «немедленно приказать своим агентам вернуться домой» и уважать волю венгерского народа.

Ранее главный конкурент Орбана рассказал, как будет работать с Россией.

 
