Родители зашили диктофон в игрушку и узнали об издевательствах над детьми в детсаду

В Омске родители обвинили воспитательниц детсада в издевательствах над детьми

В омском детсаде №283 родители самостоятельно разоблачили жестокое обращение воспитательниц с малышами ясельной группы. Об этом пишет Город55.

С августа 2025 года дети стали бояться заходить в группу, плакать, вести себя тревожно и зажато. В силу возраста они не могли толком объяснить, что происходит, поэтому взрослые решили действовать.

Родители одного из детей положили диктофон в мягкую игрушку и сделали аудиозапись, которая стала ключевым доказательством вины Людмилы Дегелевой и Натальи Останиной, работающих в учреждении с 1998 года.

На записи слышны крики воспитателей, детский плач, звуки ударов. Также выяснилось, что женщины швыряли детей, били в живот, изолировали в спальне в качестве наказания, обсуждали при них интимные детали.

В ноябре родители коллективно обратились к заведующей детсада Наталье Прозоровой, предъявив запись. 26 ноября Дегелева и Останина уволились «по собственному желанию». Заведующая обещала, что к работе с детьми женщины не вернутся, но 2 марта Дегелева вышла в другую группу.

Тогда родители направили жалобы в прокуратуру и обратились к омбудсмену Елизавете Степкиной, по ее словам, Дегелеву уволили на основании приказа директора учреждения от 6 марта.

12 марта в детский сад поступило решение прокуратуры Советского округа о проведении проверки, по ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее россиянка отсудила полмиллиона рублей за физическое насилие дочерью в детсаду.