Супруги и сын погибли из-за дрона ВСУ под Владимиром. Накануне мальчик отметил день рождения

Авдеев сообщил о гибели трех человек при атаке БПЛА во Владимирской области

Последствия атаки ВСУ по частному дому во Владимирской области, 7 апреля 2026 года

Во Владимирской области двое супругов и их сын погибли из-за пожара после попадания украинского беспилотника в жилой дом. Накануне мальчик отметил свой день рождения. В семье также есть две дочери, им пришлось уехать к дедушке. Член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова заявила, что после произошедшего «не может быть никаких разговоров о нашем благородстве» в отношении украинского лидера Владимира Зеленского.

Во Владимирской области после удара беспилотника по жилому дому погибли три человека, заявил губернатор региона Александр Авдеев.

По его словам, ночью БПЛА атаковали гражданскую инфраструктуру в Александровском районе. Один из дронов попал в двухквартирный дом в селе Андреевское. После удара начался пожар, его потушили сотрудники МЧС.

В результате атаки погибли супружеская пара и их сын , написал глава региона.

Он уточнил данные по погибшему ребенку — мальчик 2014 года рождения.

По данным Telegram-канала «Губерния 33», у погибших супругов остались двое дочерей.

Как уточнил губернатор, пятилетняя девочка получила ожоги. Сначала губернатор сообщал, что ее доставили в больницу и ее жизни ничего не угрожает, а позже добавил, что сейчас девочка находится у родственников.

«Дети получат помощь»

После осмотра места ЧП вместе с главой Александровского округа Анной Кузнецовой Авдеев рассказал, что пострадавшая и ее старшая сестра — ученица колледжа — находятся у своего дедушки.

« Дети получат всю необходимую помощь », — отметил губернатор.

Кузнецова, в свою очередь, рассказала, что погибший мальчик накануне отметил день рождения.

« Погибли люди, в том числе мальчик, накануне отметивший свой 12-й день рождения . Суть действующего вражеского режима — уничтожать жилые дома и убивать детей. Сегодня и всегда весь Александровский округ вместе с людьми, потерявшими своих родных и близких. Скорбим», — написала она во «ВКонтакте».

Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская сообщила, что в ближайшее время будет решаться вопрос об опеке над ребенком.

«Малышка находится у родственников, в ближайшее время определится вопрос с опекой над несовершеннолетней. Для девочек сейчас крайне важна поддержка родственников и близких людей, а также работа с психологом, готова помочь с ее организацией», — отметила она.

Свое мнение высказала и член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова.