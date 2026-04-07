Супруги и сын погибли из-за дрона ВСУ под Владимиром. Накануне мальчик отметил день рождения

Во Владимирской области после удара беспилотника по жилому дому погибли три человека, заявил губернатор региона Александр Авдеев.
По его словам, ночью БПЛА атаковали гражданскую инфраструктуру в Александровском районе. Один из дронов попал в двухквартирный дом в селе Андреевское. После удара начался пожар, его потушили сотрудники МЧС.
В результате атаки погибли супружеская пара и их сын, написал глава региона.
Он уточнил данные по погибшему ребенку — мальчик 2014 года рождения.
По данным Telegram-канала «Губерния 33», у погибших супругов остались двое дочерей.
Как уточнил губернатор, пятилетняя девочка получила ожоги. Сначала губернатор сообщал, что ее доставили в больницу и ее жизни ничего не угрожает, а позже добавил, что сейчас девочка находится у родственников.
«Дети получат помощь»
После осмотра места ЧП вместе с главой Александровского округа Анной Кузнецовой Авдеев рассказал, что пострадавшая и ее старшая сестра — ученица колледжа — находятся у своего дедушки.
«Дети получат всю необходимую помощь», — отметил губернатор.
Кузнецова, в свою очередь, рассказала, что погибший мальчик накануне отметил день рождения.
«Погибли люди, в том числе мальчик, накануне отметивший свой 12-й день рождения. Суть действующего вражеского режима — уничтожать жилые дома и убивать детей. Сегодня и всегда весь Александровский округ вместе с людьми, потерявшими своих родных и близких. Скорбим», — написала она во «ВКонтакте».
Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская сообщила, что в ближайшее время будет решаться вопрос об опеке над ребенком.
«Малышка находится у родственников, в ближайшее время определится вопрос с опекой над несовершеннолетней. Для девочек сейчас крайне важна поддержка родственников и близких людей, а также работа с психологом, готова помочь с ее организацией», — отметила она.
Свое мнение высказала и член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова.
«Украина убила во Владимирской области 12-летнего мальчика, ударив по его дому БПЛА. Вот поэтому не может быть никаких разговоров о нашем благородстве в отношении Зеленского», — заявила она.