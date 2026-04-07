Запуск трех российских миссий на Луну перенесли на несколько лет

РАН: экспедиции «Луна-28», «Луна-29» и «Луна-30» перенесли на 2032-3036 годы
Запуски трех космических аппаратов «Луна-28», «Луна-29» и «Луна-30» перенесли на 2032-2036 годы. Об этом сообщил вице-президент РАН Сергей Чернышев, его слова передает «Интерфакс».

В своем выступлении на заседании РАН с презентацией, академик заявил, что отечественная программа изучения Луны разбита на две фазы: первая посвящена исследованию технологий в районах посадки станций, вторая включает создание элементов лунной инфраструктуры и организацию «отрыва» от места прилунения.

Согласно презентации Чернышева, запуск аппарата «Луна-29» запланирован на 2032 год, запуск «Луны-28» ожидается в 2036 году, а «Луны-30» — в 2034 году.

В прошлом году руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый сообщил, что в рамках федерального проекта «Космическая наука» Россия отправит к Луне семь автоматических станций до 2036 года.

Также по программе разрабатываются две посадочные миссии — «Луна-27а» и «Луна-27б», и отдельно — миссия «Луна-28». Последняя предназначена для сбора образцов лунного грунта и доставки их на Землю в полностью сохраненном виде, что позволит максимально сохранить летучие вещества. По словам Зеленого, остальные миссии планируется запустить уже в ближайшем десятилетии.

Ранее Россия и Китай заключили меморандум о сотрудничестве в лунной программе.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

