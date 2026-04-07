«Актер — это пластилин»: Михаилу Полицеймако — 50

Михаил Полицеймако родился в 7 апреля 1976 года. Детство будущего артиста прошло в окружении творческих людей за кулисами театра. Его мама — актриса Марина Полицеймако, отец — актер Семен Фарада. На экране Михаил дебютировал уже в восемь лет — в фильме «Что такое «Ералаш».

После окончания школы он подал документы сразу во все московские театральные институты. Выбор пал на ГИТИС.

«[Родители] переживали, правильно ли я выбрал эту профессию, не валяю ли дурака. И когда я стал уходить в институт в восемь утра и приходить оттуда домой в двенадцать ночи, они успокоились, поняли, что это призвание», — рассказывал актер в одном из интервью.

После ГИТИСа Полицеймако был зачислен в труппу Российского академического молодежного театра и снова начал сниматься в кино. За свою карьеру актер появился в более чем 150 проектах. На его счету роли в уже ставших классикой комедиях «ДМБ», «День радио» и «День выборов — 2». Кроме того, Полицеймако активно работал на телевидении — он вел программы «Зарядка для всей страны», «Кулинарный техникум», «Утро на НТВ», «О самом главном», а также становился героем различных шоу.

«Актер — это пластилин, это материал. Он должен быть скромным в жизни и нескромным на сцене или в кадре», — рассуждал о своей профессии Полицеймако.

Артист был дважды женат. От брака с актрисой Ольгой Лысак у него появился сын Никита, который пошел по стопам родителей. Вторая жена Лариса Муратова родила актеру трех дочерей.

Жизнь и карьера Михаила Полицеймако — в галерее «Газеты.Ru».

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!