Вице-президент США ожидает скорого завершения войны в Иране

Вэнс: США в основном достигли военных целей в Иране, война скоро завершится
США в основном выполнили поставленные военные задачи в Иране, вооруженный конфликт скоро завершится. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в ходе пресс-конференции в Будапеште, передает ТАСС.

«США в основном выполнили свои военные задачи <...> Это означает, что, как сказал президент [США Дональд Трамп], очень скоро эта война завершится», — сказал он.

При этом, по словам политика, Соединенные Штаты намерены еще поработать «в военном плане» над способностью Исламской Республики производить оружие.

До этого Трамп допустил, что в ночь на 8 апреля «может погибнуть целая цивилизация», и ее не удастся вернуть. Таким образом американский лидер прокомментировал истекающий ультиматум Ирану.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

