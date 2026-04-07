Названы два лидера, больше всех сделавшие для завершения конфликта на Украине

Вашингтон намерен продолжить работу по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает РИА Новости.

«Мы собираемся продолжить участвовать в этом процессе», — заявил он.

Вэнс отметил, что президент США Дональд Трамп и Орбан сделали для окончания конфликта на Украине больше, чем любой другой лидер.

6 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал , что переговоры по урегулированию конфликта на Украине в данный момент находятся на паузе. Он подчеркнул, что у Соединенных Штатов сейчас много других дел. Из-за этого достаточно трудно организовать консультации в трехстороннем формате.

Как отмечал Песков, Москва и Киев продолжают по отдельности контактировать с Вашингтоном. Стороны в таком режиме обмениваются мнениями и информацией.

В начале апреля украинский лидер Владимир Зеленский предложил новый формат переговоров по урегулированию конфликта, который подразумевает замену трехсторонних встреч визитами американской делегации сначала в Киев, а затем в Москву. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров в ходе беседы с журналистами «Газеты.Ru» назвал эту инициативу глупостью.

