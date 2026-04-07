Продавца уволили за то, что он попытался дать отпор вору в магазине

Lee Charlie/Shutterstock/FOTODOM

Уокер Смит, продавец из Англии с 17-летним стажем, рассказал, что его уволили за попытку остановить вора, который разграбил выставку пасхальных шоколадных кроликов, пишет The Gurdian.

Мужчина рассказал, что вор набрал пакет с дорогими пасхальными яйцами. Смит попытался вернуть украденное, в результате чего разразилась короткая борьба, яйца упали на пол, а один кролик разбился.

«Я работаю здесь 17 лет и видел, как это происходит каждый день. Нам нельзя ничего делать, но я больше не мог просто смотреть», — сказал Смит.

После этого руководство магазина решило уволить Смита. По его словам, встреча с управляющими была эмоционально тяжелой.

«Я не плохой человек. Просто устал видеть, что ничего не меняется», — добавил он.

Уокер также обеспокоен своей жизненной ситуацией — недавно он переехал в собственную студию и теперь переживает, как сохранить жилье. Представитель магазина заявил, что политика компании запрещает сотрудникам физически противодействовать ворам из-за угрозы жизни.

«Мы никогда не хотим оказаться в ситуации, когда кто-то рискует жизнью ради товара. Этого того не стоит», — говорится в заявлении.

Ранее психолог дала советы, как пережить потерю работы.

 
