Стала известна сумма выплат для россиийских атлетов, пропустивших Олимпиаду

Министр Дегтярев заявил, что 116 россиян получат выплаты из-за недопуска на Игры
Александр Вильф/РИА Новости

Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале назвал суммы вознаграждений для российских спортсменов, которых не допустили на Олимпийские игры 2026 года.

«Решили сохранить выплаты призерам прошлых лет, которые были лишены права принять участие в Играх‑2026 года. Олимпийские чемпионы получат 500 тысяч рублей, обладатели серебряных медалей — 350 тысяч рублей, бронзовых — 250 тысяч рублей, а участники — 150 тысяч рублей. В список вошли 116 спортсменов», — написал Дегтярев.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнованиях в нейтральном статусе выступили 13 российских атлетов. Единственную награду в копилку сборной принес ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебро.

В Паралимпийских играх участвовали шесть россиян — впервые с 2014 года они выступали под флагом и гимном страны. Спортсмены завоевали 12 медалей, восемь из которых — золотые. Сборная России заняла третье место в общем зачете.

Ранее сообщалось, что россияне получат смартфоны, которых их лишили на Олимпиаде.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!