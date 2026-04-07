Россияне получат смартфоны, которых их лишили на Олимпиаде

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что российские олимпийцы получат смартфоны Samsung, которые им отказались выдавать на Играх в Италии. Его слова приводит РИА Новости.

«Большое впечатление произвела компания Samsung, которая зажала смартфоны. Но в России есть добрые люди, которые вас сегодня одарят. И Samsung мы тоже дожали, он тоже вас одарит», —сказал Дегтярев на встрече с олимпийцами.

17 февраля ски-альпинист Никита Филиппов сообщил, что российским спортсменам не подарили эксклюзивные смартфоны компании Samsung, которые предназначались для атлетов на зимних Олимпийских играх в Италии.

Южнокорейский бренд был одним из спонсоров Олимпиады. Специально для спортсменов был изготовлен сенсорный смартфон-раскладушка, а на официальном сайте компании было указано, что телефон в подарок получат 3800 участников Игр.

На Олимпиаде в Италии выступили 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Единственную награду в копилку сборной принес ски-альпинист Филиппов, завоевавший серебро.

Ранее Михаил Дегтярев заявил, что россияне, пропустившие Олимпиаду из-за политических решений, получат денежное поощрение.