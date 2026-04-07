Стало известно, были ли дипломаты в атакованном консульстве Израиля в Турции

Reuters: израильские дипломаты в настоящее время не находятся в Турции

Никто из израильских дипломатов в настоящее время не находится в Турции. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

«Сейчас в Турции нет дипломатов из Израиля», — говорится в материале.

7 апреля турецкий новостной портал Haber7 сообщил, что возле израильского консульства в Стамбуле произошла перестрелка. Неизвестные напали на дипломатическое учреждение, после этого на место происшествия прибыли несколько нарядов полиции. По данным журналистов, сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых. При этом два стража порядка получили ранения.

