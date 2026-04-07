Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Стало известно, были ли дипломаты в атакованном консульстве Израиля в Турции

Reuters: израильские дипломаты в настоящее время не находятся в Турции
Владимир Астапкович/РИА Новости

Никто из израильских дипломатов в настоящее время не находится в Турции. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

«Сейчас в Турции нет дипломатов из Израиля», — говорится в материале.

7 апреля турецкий новостной портал Haber7 сообщил, что возле израильского консульства в Стамбуле произошла перестрелка. Неизвестные напали на дипломатическое учреждение, после этого на место происшествия прибыли несколько нарядов полиции. По данным журналистов, сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых. При этом два стража порядка получили ранения.

12 марта неизвестный на грузовике протаранил синагогу и устроил стрельбу в городе Уэст-Блумфилд, расположенном в американском штате Мичиган. В связи со случившимся граждан попросили не приближаться к месту происшествия. Позднее поступила информация о ликвидации подозреваемого, правоохранители обнаружили в его машине взрывчатку. Как выяснилось, нападение устроил 41-летний уроженец Ливана Айман Мохамад Газали. Мужчина потерял семью в результате удара Израиля по жилому дому в Ливане.

Ранее в Бельгии произошел взрыв рядом с синагогой.

 
Теперь вы знаете
Как ИИ может свести с ума и можно ли использовать его безопасно
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
