Ученые объяснили рост населения планеты

Быстрый рост населения Земли стал возможен из-за ископаемого топлива. Об этом пишет журнал Environmental Research Letters (ERL).

Как пишет ERL, быстрый рост населения стал возможен из-за использования ископаемого топлива, что в свою очередь, привело к повышению уровня жизни.

В работе использовалась концепция «несущей способности». Этот показатель позволяет определить, сколько людей может существовать, чтобы не истощать природные ресурсы. По оценкам ученых, в современных реалиях оптимальная численность населения не должна превышать 2,5 млрд человек. В то время как сейчас на Земле проживает уже более 8 млрд человек, что указывает на значительный разрыв между возможностями планеты и текущей нагрузкой.

По прогнозам ученых, в ближайшие десятилетия рост населения Земли замедлится, но не остановится. Во второй половине XXI века пик может составить около 11–12 млрд человек, считают исследователи. С увеличением численности людей давление на природные системы будет только усиливаться, что может привести к росту глобальной нестабильности.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!