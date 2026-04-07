В Минтруде пояснили, можно ли уволить сотрудника на больничном

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Минтруд: в России работодатель не может уволить сотрудника на больничном
Alliance Images/Shutterstock/FOTODOM

Работодатель в России не может уволить сотрудника по своей инициативе, пока тот находится на больничном. Об этом в соцсети Max сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

Отмечается, что сам работник может уволиться по собственному желанию в любой момент, в том числе во время больничного. Трудовой договор расторгается через 2 недели после того, как работодатель получил заявление.

В ведомстве уточнили, что время, которое работник провел на больничном, полностью засчитывается в двухнедельный срок со дня подачи заявления. Следовательно, отрабатывать дни, в которые работника не было на работе из-за больничного, не нужно.

До этого стало известно, что работодатель может уволить сотрудника за шутку. Эксперт Президентской академии Мария Кутарова рассказала, что увольнение возможно, если неуместная шутка нарушает правила внутреннего распорядка, деловую этику, содержит оскорбления, вредит репутации компании или мешает работе. Это может быть как конкретное высказывание, так и поступок, который подрывает имидж организации.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!