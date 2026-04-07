В Минтруде пояснили, можно ли уволить сотрудника на больничном

Минтруд: в России работодатель не может уволить сотрудника на больничном

Работодатель в России не может уволить сотрудника по своей инициативе, пока тот находится на больничном. Об этом в соцсети Max сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

Отмечается, что сам работник может уволиться по собственному желанию в любой момент, в том числе во время больничного. Трудовой договор расторгается через 2 недели после того, как работодатель получил заявление.

В ведомстве уточнили, что время, которое работник провел на больничном, полностью засчитывается в двухнедельный срок со дня подачи заявления. Следовательно, отрабатывать дни, в которые работника не было на работе из-за больничного, не нужно.

До этого стало известно, что работодатель может уволить сотрудника за шутку. Эксперт Президентской академии Мария Кутарова рассказала, что увольнение возможно, если неуместная шутка нарушает правила внутреннего распорядка, деловую этику, содержит оскорбления, вредит репутации компании или мешает работе. Это может быть как конкретное высказывание, так и поступок, который подрывает имидж организации.

