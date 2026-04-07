Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Мишустин рассказал, как конфликт на Ближнем Востоке влияет на мировую торговлю

Дмитрий Астахов/РИА Новости

Ситуация в Персидском заливе приведет к росту инфляционного давления в мире. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратсессии «Развитие топливно-энергетического комплекса», передает ТАСС.

Он отметил, что стоимость нефти как в Азии, так и в Европе выросла в общей сложности на несколько десятков процентов, а газа — почти вдвое. Такая ситуация, по его словам, привела «к ощутимым дисбалансам в глобальной торговле». Мишустин обратил внимание, что ряд государств начал ограничивать поставки нефти и газа за рубеж, чтобы защитить внутренние рынки и интересы своих потребителей.

Кроме того, из-за сложившейся ситуации наблюдается рост котировок нефтяных и газовых контрактов, что отражается и на смежных отраслях — на транспортных услугах, на логистике, на электроэнергии.

«Вырастут издержки промышленности и, соответственно, инфляционное давление», — добавил он.

До этого член исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Франк Эльдерсон заявил, что энергетическая зависимость Европы от импорта ископаемого топлива стала одной из важнейших уязвимостей ее экономики, а недавние ценовые шоки на энергоносители привели к оттоку огромных ресурсов из Европы, вызвали необходимость экстренных мер и создали нагрузку на государственные финансы.

Ранее Дмитриев спрогнозировал сроки подорожания нефти до $150 за баррель.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!