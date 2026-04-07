Мишустин рассказал, как конфликт на Ближнем Востоке влияет на мировую торговлю

Ситуация в Персидском заливе приведет к росту инфляционного давления в мире. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратсессии «Развитие топливно-энергетического комплекса», передает ТАСС.

Он отметил, что стоимость нефти как в Азии, так и в Европе выросла в общей сложности на несколько десятков процентов, а газа — почти вдвое. Такая ситуация, по его словам, привела «к ощутимым дисбалансам в глобальной торговле». Мишустин обратил внимание, что ряд государств начал ограничивать поставки нефти и газа за рубеж, чтобы защитить внутренние рынки и интересы своих потребителей.

Кроме того, из-за сложившейся ситуации наблюдается рост котировок нефтяных и газовых контрактов, что отражается и на смежных отраслях — на транспортных услугах, на логистике, на электроэнергии.

«Вырастут издержки промышленности и, соответственно, инфляционное давление», — добавил он.

До этого член исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Франк Эльдерсон заявил, что энергетическая зависимость Европы от импорта ископаемого топлива стала одной из важнейших уязвимостей ее экономики, а недавние ценовые шоки на энергоносители привели к оттоку огромных ресурсов из Европы, вызвали необходимость экстренных мер и создали нагрузку на государственные финансы.

