Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Бизнес

В Германии назвали Россию главным бенефициаром войны на Ближнем Востоке

Матиас Шепп: Россия зарабатывает миллиарды на блокаде Ормузского пролива
Виталий Тимкив/РИА Новости

Россия получает миллиарды дополнительных доходов от экспорта сырья благодаря перекрытию Ормузского пролива Ираном. Об этом заявил председатель Германо-российской торговой палаты Матиас Шепп немецкому информационному агентству, передает газета Handelsblatt.

По данным торговой палаты, прибыль России от экспорта нефти, газа и удобрений составляет более десяти миллиардов евро в месяц.

«Таким образом, Россия является главным победителем новой войны на Ближнем Востоке», — сказал Шепп.

По его словам, Россия извлекает выгоду из роста цен на сырьевые товары на мировом рынке, поскольку использует альтернативные экспортные маршруты. Все это может «принести России неожиданную прибыль исторического масштаба», отметил председатель палаты. Это особенно актуально, если цены на нефть останутся высокими.

По его оценке, при сохранении цены в районе $100 за баррель Россия может рассчитывать на ежегодное увеличение бюджета на $71,8 млрд по сравнению с планом.

Цена на нефть марки Brent с поставкой в ​​июне в начале недели выросла до более чем $111 за баррель, что почти на $40 больше, чем до начала войны на Ближнем Востоке.

7 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва получает большое количество запросов на приобретение энергоресурсов. При этом обращения идут с альтернативных направлений, не с европейского.

Ранее Дмитриев назвал пять самых уязвимых к энергетическому шоку стран ЕС.

 
Теперь вы знаете
Правда ли, что женщины старше 45 лет не могут найти работу в 2026 году?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!