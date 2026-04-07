Россия получает миллиарды дополнительных доходов от экспорта сырья благодаря перекрытию Ормузского пролива Ираном. Об этом заявил председатель Германо-российской торговой палаты Матиас Шепп немецкому информационному агентству, передает газета Handelsblatt.

По данным торговой палаты, прибыль России от экспорта нефти, газа и удобрений составляет более десяти миллиардов евро в месяц.

«Таким образом, Россия является главным победителем новой войны на Ближнем Востоке», — сказал Шепп.

По его словам, Россия извлекает выгоду из роста цен на сырьевые товары на мировом рынке, поскольку использует альтернативные экспортные маршруты. Все это может «принести России неожиданную прибыль исторического масштаба», отметил председатель палаты. Это особенно актуально, если цены на нефть останутся высокими.

По его оценке, при сохранении цены в районе $100 за баррель Россия может рассчитывать на ежегодное увеличение бюджета на $71,8 млрд по сравнению с планом.

Цена на нефть марки Brent с поставкой в ​​июне в начале недели выросла до более чем $111 за баррель, что почти на $40 больше, чем до начала войны на Ближнем Востоке.

7 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва получает большое количество запросов на приобретение энергоресурсов. При этом обращения идут с альтернативных направлений, не с европейского.

Ранее Дмитриев назвал пять самых уязвимых к энергетическому шоку стран ЕС.