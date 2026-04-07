Минюст формирует новый перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания

Глава Минюста России Константин Чуйченко заявил, что ведомство формирует перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время ведется работа по формированию нового перечня заболеваний, препятствующих отбыванию наказания», — сказал министр на коллегии ведомства.

По словам Чуйченко, ранее был расширен перечень тяжелых заболеваний, которые препятствуют содержанию под стражей подозреваемых и обвиняемых. Обновленный список включает 144 вида заболеваний, а также новые разделы болезней.

В середине марта Минобороны России подготовило проект приказа, который уточняет перечень психических расстройств, при которых ограниченно годные граждане не смогут заключить контракт в период мобилизации. В пояснительной записке к проекту отмечается, что документ разработан для того, чтобы не допустить на военную службу по контракту граждан, включая иностранцев и лиц без гражданства, с психическими расстройствами, а также для предупреждения происшествий в Вооруженных силах России.

Ранее в России начали выпуск препарата от одного тяжелого заболевания.