Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Минюст формирует новый перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания

Bulkin Sergey/Global Look Press

Глава Минюста России Константин Чуйченко заявил, что ведомство формирует перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время ведется работа по формированию нового перечня заболеваний, препятствующих отбыванию наказания», — сказал министр на коллегии ведомства.

По словам Чуйченко, ранее был расширен перечень тяжелых заболеваний, которые препятствуют содержанию под стражей подозреваемых и обвиняемых. Обновленный список включает 144 вида заболеваний, а также новые разделы болезней.

В середине марта Минобороны России подготовило проект приказа, который уточняет перечень психических расстройств, при которых ограниченно годные граждане не смогут заключить контракт в период мобилизации. В пояснительной записке к проекту отмечается, что документ разработан для того, чтобы не допустить на военную службу по контракту граждан, включая иностранцев и лиц без гражданства, с психическими расстройствами, а также для предупреждения происшествий в Вооруженных силах России.

Ранее в России начали выпуск препарата от одного тяжелого заболевания.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!