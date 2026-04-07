«Это был человек добрейшей души»: подросток зарезал учительницу на крыльце школы в Пермском крае

Подросток с ножом напал на учительницу возле входа в школу в пермской Добрянке. Врачи несколько часов боролись за ее жизнь, но спасти женщину не удалось. Коллеги отозвались об учительнице как о «человеке добрейшей души» и заявили, что на нее не за что было нападать. Подростка задержали на месте. Известно, что он состоял на учете и имел проблемы с учебой. Причиной убийства мог стать отказ педагога допустить ученика к экзаменам.

Учительницу из Добрянки, на которую утром 7 апреля напал ученик, спасти не удалось. О смерти педагога сообщил в своем Telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы школы №5 Добрянки Олесю Петровну Багуту спасти не удалось. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам», — написал он.

По словам главы региона, женщина преподавала русский язык и литературу в школе №5 и была классным руководителем девятого класса, где учился напавший подросток. После ранения ее доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

В краевом управлении МВД уточнили, что нападение произошло около 08:00 по местному времени на крыльце школы. Подростка, которому 17 лет, задержали на месте . Сейчас правоохранители выясняют, что стало мотивом нападения.

Следствие тем временем переквалифицировало дело о покушении, возбужденное после нападения на учительницу. Как сообщили РИА Новости в региональном управлении СК, теперь подросток проходит по делу об убийстве.

Что известно о погибшей

Погибшая учительница Олеся Багута — преподаватель русского языка с большим стажем. Как сообщил Telegram-канал 112, в 2018 году она стала победительницей конкурса «Учитель года». Тогда она говорила, что главной для нее была не сама победа, а то, как ее работу оценивают ученики. По ее словам, любовь к профессии — история семейная: учителем была и ее мать Тамара.

По данным 59.RU, Олесе Багуте было 56 лет, а ее педагогический стаж составлял 29 лет. В разное время она работала воспитателем в первом детском приюте в Добрянке, а затем преподавала в двух школах города. Бывшая коллега рассказала 59.RU, что за годы работы не видела у нее конфликтов ни с детьми, ни с окружающими.

«Я раньше работала с ней, сейчас уже лет семь там не работаю. У нее я не видела конфликтов. У Олеси Петровны не было проблемных учеников, она ко всем детям находила подход. Ребята в приюте бывали всякие — и тяжелые подростки были, но она их как-то успокаивала, неважно, какого возраста был ребенок», — отметила собеседница издания.

По ее словам, Багута была педагогом широкого профиля и в разные годы вела историю, русский язык и математику.

«Не за что было нападать, понимаете? Красивая, добрая женщина. Бывают люди вредные, у нас всякие учителя были. Но это был человек добрейшей души», — подчеркнула она.

Как добавили журналисты, в день нападения в школе проходил День здоровья, и учительница вышла на крыльцо проводить зарядку для младших классов. Есть также версия, что ранее она не допустила напавшего на нее подростка к экзаменам .

Что известно о напавшем

По данным ТАСС, напавший на учительницу подросток учился в девятом классе, был второгодником и состоял на учете в полиции . Агентство уточнило, что у него были серьезные проблемы с учебой. После случившегося прокуратура Прикамья начала проверку и взяла расследование уголовного дела на контроль.

В качестве одной из возможных причин нападения Telegram-канал Baza назвал конфликт из-за учебы. По информации канала, подросток мог пойти на это после проблем с допуском к экзаменам .

Baza и Mash также отметили, что в школе его давно считали трудным учеником. По данным этих Telegram-каналов, одноклассники и родители жаловались на его поведение, а сам он якобы грубил учителям, угрожал сверстникам, почти ни с кем не общался и не раз оказывался в центре конфликтов . Mash добавил, что подросток занимался боксом, а к ОГЭ его не допустили.

После нападения, как сообщила Baza, юноша продолжал вести себя агрессивно и угрожал другим школьникам .

Мать одной из учениц школы заявила News.ru, что подросток рос в неблагополучной семье, проявлял агрессию к педагогам и одноклассникам, а жалобы на него, по ее словам, не действовали.

«Парень, совершивший нападение на учителя, неадекватный. Он агрессивный по отношению к педагогам и одноклассникам. Живет в неблагополучной семье и состоит на учете у психиатра. Но ничего с ним сделать не могли, поэтому ходил в обычную школу. Не так на него посмотри — начинает угрожать. То есть ему особо и причин не требовалось, чтобы начать с кем-то выяснять отношения.

Все одноклассники и родители были от него не в восторге, но школа серьезно не реагировала. Могли поругать, если какой-то конфликт с учениками начинался, но он дальше продолжал учиться. И вот результат», — сказала она.