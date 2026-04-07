Суд арестовал московского рэпера после десятков тысяч комментариев в Telegram

В Москве 29-летнего рэпера арестовали по обвинению в оправдании терроризма

В Москве арестовали 29-летнего рэпера после десятков тысяч комментариев в мессенджере Telegram. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Перовский суд Москвы арестовал Егора Н. 3 апреля по обвинению в оправдании терроризма. В личном канале он писал посты и участвовал дискуссии — всего в чатах и обсуждениях канала насчитали 30 тысяч его сообщений.

Как утверждается, в своих мужчина часто критически отзывался о российской власти и одобрял действия Службы безопасности Украины.

