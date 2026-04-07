Стало известно о состоянии пострадавших после удара ВСУ по Новороссийску

Двое пострадавших при атаке на Новороссийск детей находятся в тяжелом состоянии

После атаки украинских дронов на Новороссийск ночью 6 апреля в больницах остаются шесть человек. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Уточняется, что двое детей находятся в больнице в Краснодаре в тяжелом состоянии. Еще четверо получают необходимую медицинскую помощь в Новороссийске.

Всего во время атаки дронов на Новороссийск пострадали 10 человек. Изначально госпитализировали восьмерых жителей, позднее в медицинские учреждения обратились еще два гражданина.

Украинские военные начали массированную атаку на Краснодарский край утром 5 апреля и продолжили ночью. В ряде городов, включая Сочи и Новороссийск, системы оповещения и оперативные службы были приведены в состояние готовности.

Позднее Кравченко сообщил, что в результате атаки дронов на Новороссийск были повреждены 100 жилых домов. По его словам, рабочие группы районных администраций весь день, 6 апреля, обходили квартиры, чтобы оценить повреждения.

Ранее появилось видео с последствиями удара БПЛА по жилым домам в Новороссийске.