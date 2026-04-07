Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Стало известно о состоянии пострадавших после удара ВСУ по Новороссийску

Двое пострадавших при атаке на Новороссийск детей находятся в тяжелом состоянии

После атаки украинских дронов на Новороссийск ночью 6 апреля в больницах остаются шесть человек. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Уточняется, что двое детей находятся в больнице в Краснодаре в тяжелом состоянии. Еще четверо получают необходимую медицинскую помощь в Новороссийске.

Всего во время атаки дронов на Новороссийск пострадали 10 человек. Изначально госпитализировали восьмерых жителей, позднее в медицинские учреждения обратились еще два гражданина.

Украинские военные начали массированную атаку на Краснодарский край утром 5 апреля и продолжили ночью. В ряде городов, включая Сочи и Новороссийск, системы оповещения и оперативные службы были приведены в состояние готовности.

Позднее Кравченко сообщил, что в результате атаки дронов на Новороссийск были повреждены 100 жилых домов. По его словам, рабочие группы районных администраций весь день, 6 апреля, обходили квартиры, чтобы оценить повреждения.

Ранее появилось видео с последствиями удара БПЛА по жилым домам в Новороссийске.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!