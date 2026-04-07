Трамп допустил, что ночью погибнет «целая цивилизация»

Президент США Дональд Трамп допустил, что сегодня ночью «может погибнуть целая цивилизация», и ее не удастся вернуть. Так на своей странице в Truth Social он прокомментировал истекающий ультиматум Ирану.

«Сегодня ночью может погибнуть целая цивилизация — и ее уже никогда не удастся вернуть. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет», — написал Трамп.

При этом он заметил, что в Иране произошла «смена режима», и на первый план выходят «более разумные и менее радикальные силы». В связи с этим может случиться «нечто по-настоящему революционно прекрасное».

По словам президента США, все станет известно сегодня ночью, которая станет одним «из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира». Трамп утверждает, что 47 лет вымогательства, коррупции и притеснений «подойдут к концу». Он также попросил Бога благословить «великий народ Ирана».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент России Владимир Путин предпринимает усилия для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее в Кремле отказались комментировать угрозы Трампа в адрес Ирана.

 
