Ряд регионов России хотят ввести Единые центры призыва

Уже 47 российских регионов выразили стремление перенять опыт Москвы по созданию Единый центров призыва, реализация масштабного проекта может стартовать после специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов, передает ТАСС.

Заявление было сделано в ходе осмотра вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным нового здания московского военного комиссариата на улице Яблочкова. Их визит приурочен ко Дню сотрудников военных комиссариатов, который отмечается 8 апреля. В ходе посещения министр обороны высоко оценил организацию работы и оснащенность комиссариата и Единого центра призыва.

2 февраля в Москве открылся Единый центр военного комиссариата, где жители города могут оформлять документы воинского учета по принципу одного окна. Теперь граждане, пребывающие в запасе, могут встать или сняться с воинского учета, внести изменения в документы при переезде, смене регистрации или места работы, сообщить об изменениях семейного положения, получить справки, выписки и копии документов, обратиться за льготами или помощью, а также запросить архивные материалы.

Ранее в Генштабе пообещали не отправлять призывников на СВО.