В рацион российских заключенных в СИЗО добавят молочку и фрукты

Алексей Филиппов/РИА Новости

В рацион российских заключенных в СИЗО добавят масло, творог и фрукты. Об этом рассказал министр юстиции Константин Чуйченко, его слова передает «Интерфакс».

«Совместно со ФСИН работаем над улучшением организации питания граждан, содержащихся под стражей. Планируется пересмотреть действующую норму питания, в том числе увеличить количество овощей в рационе, дополнить его сливочным маслом, куриными яйцами, творогом и свежими фруктами», — сказал он.

По словам главы ведомства, при организации питания осужденных хотят использовать йодированную соль — для профилактики дефицита йода.

До этого член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева рассказывала, что одни сутки содержания заключенных в колонии обходятся государству в две-три тысячи рублей. При этом с тех, кто работает, вычитают деньги за коммунальные услуги. В СИЗО заключенные работать не могут, поскольку там нет возможности открыть производство, подчеркнула Меркачева. Поэтому СИЗО содержатся полностью за счет государства.

Ранее стало известно, как устроена исправительная колония «Черный дельфин».

 
Теперь вы знаете
Правда ли, что женщины старше 45 лет не могут найти работу в 2026 году?
