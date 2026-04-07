В рацион российских заключенных в СИЗО добавят молочку и фрукты

В рацион российских заключенных в СИЗО добавят масло, творог и фрукты. Об этом рассказал министр юстиции Константин Чуйченко, его слова передает «Интерфакс».

«Совместно со ФСИН работаем над улучшением организации питания граждан, содержащихся под стражей. Планируется пересмотреть действующую норму питания, в том числе увеличить количество овощей в рационе, дополнить его сливочным маслом, куриными яйцами, творогом и свежими фруктами», — сказал он.

По словам главы ведомства, при организации питания осужденных хотят использовать йодированную соль — для профилактики дефицита йода.

До этого член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева рассказывала, что одни сутки содержания заключенных в колонии обходятся государству в две-три тысячи рублей. При этом с тех, кто работает, вычитают деньги за коммунальные услуги. В СИЗО заключенные работать не могут, поскольку там нет возможности открыть производство, подчеркнула Меркачева. Поэтому СИЗО содержатся полностью за счет государства.

