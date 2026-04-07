Пенсионер лишился 30 млн рублей из-за сбоя онлайн-казино и перенес сердечный приступ

Британский пенсионер перенес сердечный приступ после того, как лишился крупного выигрыша в онлайн-казино. Об этом пишет Daily Star.

76-летний Джон Райдинг из Бернли выиграл джекпот в £285 тыс. (29,7 млн рублей) в онлайн-казино William Hill Vegas, ставя по 10 пенсов за спин. Сумма мгновенно отобразилась на счете, и мужчина сразу поделился новостью с детьми. Джон планировал семейный отпуск, хотел купить машину для внучки и переехать ближе к сыну, дочери и внукам, избавив родных от финансовых забот.

Однако через 24 часа баланс обнулили без объяснений якобы из-за технического сбоя. Джон пытался вывести средства, но аккаунт блокировали при вводе пароля, а в службе поддержки не давали объяснений. Спустя 10 дней последовал сердечный приступ. Сейчас Джон по-прежнему находится в больнице.

«Деньги просто забрали без каких-либо вразумительных объяснений. Шок от этого был невыносимым. Дело не только в деньгах, а в том, как с этим обошлись. Это кажется настоящей несправедливостью, и стресс от этого серьезно сказался на его здоровье», — отметил сын Джона, Адам Райдинг.

Известно, что сбой онлай-казино затронул сотни игроков, некоторые из которых смогли вывести выигрыши до получения уведомлений с требованием возврата средств и потратить на личные нужды.

