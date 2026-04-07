Егор Крид заработал на косметике 1,3 млн рублей в 2025 году

Российский музыкант Егор Крид заработал на своем косметическом бренде 1,3 млн рублей в прошлом году, чистая прибыль составила 692 тысячи рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Выручка ООО «Крид Косметикс» в прошлом году составила почти 1,3 млн рублей при чистой прибыли в 692 тыс. рублей. По итогам отчетности за 2024 год выручка и прибыль были нулевыми. ООО «Крид Косметикс» выпускает косметику и уходовые средства для мужчин и женщин под брендом EK COSMETICS с 2025 года. Проект был реализован в партнерстве с российской компанией Grass, одним из крупнейших производителей бытовой химии и косметики», — сообщили там.

Компания «Крид Косметикс» была основана в октябре 2021 года, напомнили в Rusprofile. В настоящее время ее доли разделены между Егором Кридом (Булаткиным) и еще четырьмя учредителями, которые отвечают за стратегию развития, продуктовую концепцию и масштабирование бренда на маркетплейсах: Станиславом Калинкиным, Денисом Ильюхиным, Владиславом Подшибякиным и Тимуром Матвеевым. Егору Криду принадлежит 50% в уставном капитале компании, отметили в сервисе проверки.

Ранее рэпер Витя АК запатентовал свой псевдоним.

 
