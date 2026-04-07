Гладков может покинуть пост губернатора Белгородской области. Отставку предрекли главам еще двух регионов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков может покинуть свой пост до плановых выборов 2026 года, сообщили источники «Ведомостей», близкие к администрации президента. Причины отставки могут быть связаны с состоянием здоровья и тяжелой ситуацией в регионе. Также свои должности могут оставить главы Брянской области и Дагестана Александр Богомаз и Сергей Меликов.

В администрации президента обсуждают возможную смену губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, близких к АП. По их словам, глава приграничного региона может покинуть пост еще до плановых выборов, которые должны пройти в сентябре 2026 года.

Собеседники издания утверждают, что ротация может затронуть сразу три региона. Один из источников связывает возможный уход Гладкова в том числе с состоянием здоровья . Поскольку выборы в регионе плановые, с назначением временно исполняющего обязанности, как ожидается, затягивать не будут.

Источник, близкий к АП, отметил, что ситуация с уровнем поддержки властей в области сейчас «не лучшая» из-за ухудшения качества жизни. В такой ситуации, по его словам, ротация выглядит логичным шагом. Другой собеседник добавил, что рейтинги самого губернатора остаются высокими, однако сложная обстановка и завершение первого срока делают его возможную замену вполне вероятной .

Карьера и ситуация в регионе

Вячеславу Гладкову 57 лет. Он родился в Пензенской области, начинал карьеру в администрации закрытого города Заречный (бывшая Пенза-19), а в 2009 году возглавил его. Позже работал в Севастополе, а затем занял пост заместителя председателя правительства Ставропольского края.

Белгородскую область он возглавил в 2020 году в статусе врио после ухода Евгения Савченко, руководившего регионом почти три десятилетия. Уже в 2021-м Гладков победил на выборах, набрав 78,79% голосов.

Ситуация в регионе остается одной из наиболее напряженных из-за близости к зоне боевых действий. По словам самого губернатора, по состоянию на ноябрь 2025 года с начала конфликта погибли 409 мирных жителей, около трех тысяч получили ранения . Часть жителей уехали или живут в пунктах временного размещения.

В августе 2024 года в области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. В том же году Гладкова наградили орденом Мужества. По данным «Ведомостей», дальнейшая карьерная траектория губернатора сейчас обсуждается.

Нагрузка и здоровье

На этом фоне в регионе не раз обращали внимание и на состояние здоровья губернатора. В июле 2024 года Вячеслав Гладков сообщил, что берет больничный после рекомендаций врачей.

«Ухожу на больничный, остаюсь, конечно же, в Белгороде, в области. Просто нужно немного отлежаться», — говорил он, уточняя, что рассчитывает восстановиться в течение нескольких дней.

Осенью 2025 года глава региона вновь сообщал о проблемах с самочувствием. Тогда ему пришлось отменить рабочие поездки и публичные мероприятия.

«Возвращаюсь от врача. Судя по всему, заболел, поэтому приходится отменить поездки в Шебекинский округ, в Графовку и в Корочу — посмотреть ход восстановления. С главами обязательно сейчас проговорю. Придется перенести также на следующую неделю визит в чернянскую флагманскую школу», — отмечал Гладков.

Он добавлял, что не сможет лично принять участие в церемонии награждения студентов и молодых ученых, поручив это своему заместителю.

Под обстрелами

При этом губернатор продолжает работать в условиях постоянной угрозы. В начале февраля 2026 года Гладков рассказал, что оказался под повторным ракетным обстрелом во время объезда объектов инфраструктуры.

По его словам, после начала атаки он вместе с сотрудниками аварийных служб укрылся в убежище. В тот день по Белгороду выпустили 10 ракет. Пострадали два человека, повреждения получили жилые дома, автомобили и инфраструктурные объекты.

Ротации и в Брянске?

Кадровые перестановки могут затронуть не только Белгородскую область. Как уточнили источники «Ведомостей», этой весной рассматривается более широкая ротация губернаторов.

По словам двух собеседников издания, в числе возможных изменений — уход главы Брянской области Александра Богомаза. Он руководит регионом с 2014 года , сначала в статусе врио, а затем трижды выигрывал выборы, в последний раз — в сентябре 2025 года.

Богомаз начинал карьеру в муниципальной власти, затем работал в региональном парламенте, а в 2012 году получил мандат депутата Госдумы. Как и Белгородская область, Брянская граничит с зоной проведения СВО.

И другие регионы

Источники «Ведомостей» также заявили о возможной смене главы Дагестана Сергея Меликова . О вероятности его ухода издание сообщало еще в конце марта. При этом, как отмечают собеседники, вопрос осложняется текущей ситуацией в республике, где произошло наводнение.

Меликов возглавляет регион с 2020 года. Ранее он служил во внутренних войсках, участвовал в первой чеченской кампании, командовал объединенной группировкой войск на Северном Кавказе, занимал пост полпреда президента в округе и заместителя директора Росгвардии.