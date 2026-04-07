В Минюсте назвали число исключенных из реестра иноагентов лиц

Глава Минюста России Константин Чуйченко заявил, что ведомство исключило 75 лиц из реестра иностранных агентов по их заявлениям. Об этом сообщает РИА Новости.
Министр отметил, что российское законодательство предусматривает понятные и прозрачные механизмы исключения из реестра иностранных агентов. По его словм, эта процедура может быть инициирована как самим иноагентом, так и Минюстом в случае утраты лицом одного или всех признаков иностранного агента.
«Так, из реестра уже было исключено 75 лиц по их собственному заявлению», — сказал Чуйченко.
