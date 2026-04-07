В Минюсте назвали число исключенных из реестра иноагентов лиц

Чуйченко: Минюст исключил 75 лиц из реестра иностранных агентов по их заявлениям

Глава Минюста России Константин Чуйченко заявил, что ведомство исключило 75 лиц из реестра иностранных агентов по их заявлениям. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр отметил, что российское законодательство предусматривает понятные и прозрачные механизмы исключения из реестра иностранных агентов. По его словм, эта процедура может быть инициирована как самим иноагентом, так и Минюстом в случае утраты лицом одного или всех признаков иностранного агента.

«Так, из реестра уже было исключено 75 лиц по их собственному заявлению», — сказал Чуйченко.

В конце марта Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность двух американских образовательных организаций: университета и школы Tufts University и The Fletcher School of Law and Diplomacy. По данным ведомства, образовательные организации целенаправленно проводят мероприятия, на которых транслируют искаженные и недостоверные сведения о России.

Ранее Оксимирона (признан в РФ иностранным агентом) во второй раз объявили в розыск в России.