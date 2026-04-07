Названы негативные последствия повышения МРОТ до 60 тыс. рублей

Инициатива о повышении минимального размера оплаты труда до 60 тыс. рублей в 2026 году вряд ли будет принята, поскольку такой шаг создал бы слишком большую нагрузку на экономику и бюджетную систему, привел к разгону инфляции. Об этом «Газете.Ru» заявил помощник депутата Госдумы, руководитель центра исследования международной политики и экономики Института международных экономических связей Илья Мосягин.

С инициативой повысить МРОТ до 60 тыс. рублей 7 апреля выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он и ранее неоднократно предлагал повысить МРОТ сначала до 50 тыс., а затем до 60 тыс. рублей.

«Сама идея повышения уровня жизни граждан и обеспечения достойной оплаты труда выглядит социально привлекательной, особенно с учетом того, что с 1 января 2026 года МРОТ уже был увеличен до 27 093 рублей. Однако предлагаемое повышение до 60 тыс. рублей означает более чем двукратный рост, который в нынешних макроэкономических условиях выглядит нереалистичным. Главным риском в случае принятия такой меры станет усиление инфляционного давления», — отметил экономист.

Он пояснил, что резкий рост фонда оплаты труда без сопоставимого повышения производительности ведет к увеличению себестоимости товаров и услуг. По мнению Мосягина, особенно болезненно это ударит по малому и среднему бизнесу в регионах, где компании часто работают с минимальной рентабельностью.

Эксперт сказал, что в такой ситуации предприниматели будут вынуждены перекладывать возросшие расходы на конечного потребителя. В результате вместо роста благосостояния граждан страна может получить новый виток инфляции и подорожание товаров первой необходимости, считает Мосягин.

Кроме того, экономист предупредил о рисках для рынка труда и региональной экономики. По оценке эксперта, повышение МРОТ до 60 тыс. рублей создаст колоссальную нагрузку на работодателей, особенно в бюджетной сфере и в малом бизнесе. Это может привести не к росту зарплат для всех работников, а к сокращению рабочих мест и уходу части бизнеса в тень, уверен Мосягин.

Он подчеркнул, что повышение доходов граждан должно идти поэтапно и опираться на рост производительности труда и реальные возможности экономики. В противном случае такая мера может обернуться против самих граждан через рост цен и снижение занятости, заключил экономист.

Ранее россиянам с неофициальными доходами обозначили риски.