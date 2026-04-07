Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Названы негативные последствия повышения МРОТ до 60 тыс. рублей

Экономист Мосягин: повышение МРОТ до 60 тыс. руб. усилит инфляцию
Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

Инициатива о повышении минимального размера оплаты труда до 60 тыс. рублей в 2026 году вряд ли будет принята, поскольку такой шаг создал бы слишком большую нагрузку на экономику и бюджетную систему, привел к разгону инфляции. Об этом «Газете.Ru» заявил помощник депутата Госдумы, руководитель центра исследования международной политики и экономики Института международных экономических связей Илья Мосягин.

С инициативой повысить МРОТ до 60 тыс. рублей 7 апреля выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он и ранее неоднократно предлагал повысить МРОТ сначала до 50 тыс., а затем до 60 тыс. рублей.

«Сама идея повышения уровня жизни граждан и обеспечения достойной оплаты труда выглядит социально привлекательной, особенно с учетом того, что с 1 января 2026 года МРОТ уже был увеличен до 27 093 рублей. Однако предлагаемое повышение до 60 тыс. рублей означает более чем двукратный рост, который в нынешних макроэкономических условиях выглядит нереалистичным. Главным риском в случае принятия такой меры станет усиление инфляционного давления», — отметил экономист.

Он пояснил, что резкий рост фонда оплаты труда без сопоставимого повышения производительности ведет к увеличению себестоимости товаров и услуг. По мнению Мосягина, особенно болезненно это ударит по малому и среднему бизнесу в регионах, где компании часто работают с минимальной рентабельностью.

Эксперт сказал, что в такой ситуации предприниматели будут вынуждены перекладывать возросшие расходы на конечного потребителя. В результате вместо роста благосостояния граждан страна может получить новый виток инфляции и подорожание товаров первой необходимости, считает Мосягин.

Кроме того, экономист предупредил о рисках для рынка труда и региональной экономики. По оценке эксперта, повышение МРОТ до 60 тыс. рублей создаст колоссальную нагрузку на работодателей, особенно в бюджетной сфере и в малом бизнесе. Это может привести не к росту зарплат для всех работников, а к сокращению рабочих мест и уходу части бизнеса в тень, уверен Мосягин.

Он подчеркнул, что повышение доходов граждан должно идти поэтапно и опираться на рост производительности труда и реальные возможности экономики. В противном случае такая мера может обернуться против самих граждан через рост цен и снижение занятости, заключил экономист.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
