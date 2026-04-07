ВСУ ударили по жилому дому во Владимирской области. Военная операция, день 1504-й

8:11

🔴 Губернатор Владимирской области Александр Авдеев: «Сегодня ночью в Александровском районе была совершена атака БПЛА. Один из них попал в двухквартирный жилой дом. Погибли двое взрослых и семилетний сын. Пятилетней дочке удалось спастись, девочка с ожогами в больнице. Она вне опасности».