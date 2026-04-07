ВСУ ударили по жилому дому во Владимирской области. Военная операция, день 1504-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1504-й день
Работа разведывательного подразделения в зоне СВО
Станислав Красильников/ТАСС

Запад стал чаще поставлять Украине технику через Молдавию, сообщил ТАСС. Дрон ВСУ ударил по дому во Владимирской области, есть погибшие. Вооруженные силы России за ночь сбили 45 украинских беспилотников. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

8:47

Беспилотник ВСУ ударил по гражданскому автомобилю на въезде в Каховку в Херсонской области, написал глава Каховского округа Павел Филипчук. Он не уточнил, есть ли пострадавшие.

8:31

🔴 Опасность атаки беспилотников объявлена в Горловке в ДНР, написал глава города Иван Приходько.

8:20

Страны Запада стали чаще поставлять ВСУ свою военную технику транзитом через Молдавию, пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

8:15

Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскрыл, что в ходе визита в Будапешт 7 апреля будет обсуждать с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в том числе тему Украины.

8:11

🔴 Губернатор Владимирской области Александр Авдеев: «Сегодня ночью в Александровском районе была совершена атака БПЛА. Один из них попал в двухквартирный жилой дом. Погибли двое взрослых и семилетний сын. Пятилетней дочке удалось спастись, девочка с ожогами в больнице. Она вне опасности».

8:08

В Ленинградской области за ночь сбили 22 беспилотника ВСУ, написал губернатор Александр Дрозденко. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

8:05

🔴 Мужчина получил ожоги в результате удара дронов ВСУ по складу на юге Воронежской области, рассказал губернатор Александр Гусев. Кроме того, при атаке были повреждены четыре частных дома.

8:02

Армия России средствами ПВО за ночь сбила 45 украинских беспилотников самолетного типа над Ленинградской, Воронежской, Белгородской, Владимирской, Брянской, Волгоградской и Пензенской областями, Краснодарским краем и Черным морем, объявили в Минобороны РФ.

8:00

Сегодня 1504-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
Перемирие от Украины, смерть исполнителя теракта в «Крокусе» и новый рекорд астронавтов. Что нового к утру 7 апреля
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!