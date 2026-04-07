Назван необычный способ, как США будут выплачивать репарации Ирану

США и Иран могут найти дипломатическое решение проблемы блокировки Ормузского пролива. Тегеран может получить требуемые Ираном репарации от Штатов посредством контроля над проливом и взимания планы за проход танкеров. Такое предположение в комментарии «Газете.Ru» сделал военный эксперт Иван Коновалов.

«Действительно, никто не знает, где выход в переговорном процессе и, [будут] попытки, возможно, эту карту разыграть, карту Ормузского пролива <...> Иран настаивает на возмещении потерь, на репарациях. Опять надо будет решать, каким образом уступать по этому вопросу Соединенным Штатам. Можно ведь придумать схему, по которой Иран свои репарации получит через контроль над Ормузским проливом. При этом никаких Соединенные Штаты своих денег не дадут, из Европы они этих денег не вырвут», — отметил аналитик.

По словам Коновалова, в таком случае и США, и Иран объявят это своей победой, что послужит основой для потенциального урегулирования конфликта. Он добавил, что военными методами решить проблему закрытого Ормузского пролива невозможно.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в США заявили о тяжелых последствиях войны в Иране.