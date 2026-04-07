Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Назван необычный способ, как США будут выплачивать репарации Ирану

Аналитик Коновалов: Иран может получить репарации, контролируя Ормузский пролив
Francisco Seco/AP

США и Иран могут найти дипломатическое решение проблемы блокировки Ормузского пролива. Тегеран может получить требуемые Ираном репарации от Штатов посредством контроля над проливом и взимания планы за проход танкеров. Такое предположение в комментарии «Газете.Ru» сделал военный эксперт Иван Коновалов.

«Действительно, никто не знает, где выход в переговорном процессе и, [будут] попытки, возможно, эту карту разыграть, карту Ормузского пролива <...> Иран настаивает на возмещении потерь, на репарациях. Опять надо будет решать, каким образом уступать по этому вопросу Соединенным Штатам. Можно ведь придумать схему, по которой Иран свои репарации получит через контроль над Ормузским проливом. При этом никаких Соединенные Штаты своих денег не дадут, из Европы они этих денег не вырвут», — отметил аналитик.

По словам Коновалова, в таком случае и США, и Иран объявят это своей победой, что послужит основой для потенциального урегулирования конфликта. Он добавил, что военными методами решить проблему закрытого Ормузского пролива невозможно.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в США заявили о тяжелых последствиях войны в Иране.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
