Жену Тарасова раскритиковали за общие комнаты для детей

Модель и блогершу Анастасию Костенко раскритиковали после публикации в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадров с приостановленной стройки.

Костенко показала свой огромный дом, который находится в стадии строительства. В жилье построят ванну, комната блогерши и ее мужа Дмитрия Тарасова с отдельными гардеробными для каждого, веранда, просторный коридор, гостевой санузел, гостиная с кухней, игровая с выходом на улицу, гостевая комната с санузлом, кабинет с отдельной душевой и туалетом, две комнаты для детей: одна для мальчиков, другая для девочек.

Пользователям сети посчитали странным, что Костенко и Тарасов не выделили каждому ребенку по комнате. В ответ модель назвала странным лезть в чужой дом. Ее спросили, зачем тогда она выставляет свою жизнь напоказ.

«Человек делится радостью не обязательно для того, чтобы каждый попытался очернить радость», — заявила блогерша.

«Да кто же очерняет вашу радость? Все просто в шоке от того, что в таком большом доме, который является вашей радостью, есть место для гостей, но не для ваших детей, для нормальных родителей — это сюр», — ответила комментаторка.

