Угрозу Трампа уничтожить цивилизацию Ирана объяснили отсылкой к уличной драке

Политолог Ордуханян сравнил с уличной дракой угрозу Трампа уничтожить Иран ночью
Alex Brandon/AP

Заявление президента США Дональда Трампа о возможной «гибели целой цивилизации» в Иране ночью с 7 на 8 апреля сравнимо с уличной дракой, где самое главное – напугать противника. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Я отношу это, безусловно, к пропагандистской предвыборной риторике, все эти его заявления из категории «держите меня семеро, а то сейчас что-то будет, я сейчас вспылю». Ничего, это известная тактика, иногда она работает, но работает она, как правило, во время уличных драк... Самое главное – в начале напугать противника», — подчеркнул он.

Ордуханян добавил, что Трамп не может уничтожить древнеиранскую цивилизацию, «потому что он не понимает, что это такое, потому что если бы он понимал, он такими словами бы не разбрасывался».

7 апреля Трамп допустил, что сегодня ночью «может погибнуть целая цивилизация», и ее не удастся вернуть. Так на своей странице в Truth Social он прокомментировал истекающий ультиматум Ирану.

Ранее в Кремле отказались комментировать угрозы Трампа в адрес Ирана.

 
