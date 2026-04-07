Политолог рассказала, какие страны Трамп видит во главе мира

Kylie Cooper/Reuters

Президент США Дональд Трамп считает, что миром должны «управлять» США, Россия и Китай. Об этом заявила старший научный сотрудник Центра изучения Китая Патрисия М. Ким, пишет газета New York Times.

«Трамп считает, что миром должны управлять великие державы — то есть Вашингтон, Москва и Пекин. Это дает Путину и Си Цзиньпину рычаги влияния в отношениях с Соединенными Штатами. И это дает им большую свободу действий для проведения дестабилизирующих мероприятий в своих предполагаемых сферах влияния с минимальными последствиями или реакцией со стороны США», — считает политолог.

6 апреля бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон написал, что США следует призвать Россию и Китай прекратить помогать Ирану, а в случае их отказа поддержка Америкой Украины и Тайваня должна возрасти.

Также в апреле президент Франции Эмманюэль Макрон призвал//www.gazeta.ru/politics/news/2026/04/03/28195705.shtml «средние державы» объединиться, чтобы противостоять непредсказуемости США и доминированию Китая.

