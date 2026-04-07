Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Культура

Гусейн Гасанов угрожал риелтору

Риелтор Вадим Дё заявил, что Гасанов угрожал ему из-за отказа переоформить недвижимость
Виталий Белоусов/РИА Новости

Риелтор Вадим Дё заявил в суде, что блогер Гусейн Гасанов угрожал ему из-за отказа переоформить недвижимость. Его слова передает Telegram-канал 112.

По словам Дё, Гасанов хотел с помощью него переоформить на себя апартаменты стоимостью 60 млн рублей. Расчеты проводились через банковскую ячейку, но вместо пачек купюр туда положили печенье. Де попытался отказаться, однако блогер предъявил ему документы о погашении задолженности перед налоговой службой, после чего сделка состоялась. После появления новостей о расплате выпечкой риелтор попытался добиться расторжения сделки и столкнулся с угрозами от блогера.

Как утверждает Дё, после заочного ареста Гасанов заявил ему: «Мы можем поменяться местами».

В феврале прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Гасанова — его обвиняют в отмывании денег, приобретенных в результате совершения преступления. Гусейна Гасанова заочно арестовали и объявили в розыск. Блогер обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Максимальная санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Сам Гасанов отказался признавать вину в легализации денежных средств.

Ранее Гусейн Гасанов выплатил сотни миллионов рублей долга.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
