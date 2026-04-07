Гусейн Гасанов угрожал риелтору

Риелтор Вадим Дё заявил в суде, что блогер Гусейн Гасанов угрожал ему из-за отказа переоформить недвижимость. Его слова передает Telegram-канал 112.

По словам Дё, Гасанов хотел с помощью него переоформить на себя апартаменты стоимостью 60 млн рублей. Расчеты проводились через банковскую ячейку, но вместо пачек купюр туда положили печенье. Де попытался отказаться, однако блогер предъявил ему документы о погашении задолженности перед налоговой службой, после чего сделка состоялась. После появления новостей о расплате выпечкой риелтор попытался добиться расторжения сделки и столкнулся с угрозами от блогера.

Как утверждает Дё, после заочного ареста Гасанов заявил ему: «Мы можем поменяться местами».

В феврале прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Гасанова — его обвиняют в отмывании денег, приобретенных в результате совершения преступления. Гусейна Гасанова заочно арестовали и объявили в розыск. Блогер обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Максимальная санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Сам Гасанов отказался признавать вину в легализации денежных средств.

Ранее Гусейн Гасанов выплатил сотни миллионов рублей долга.