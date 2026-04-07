Надежда Бабкина о семейных традициях на Пасху: «Начинают сражаться на яйцах»

Певица Надежда Бабкина призналась, что очень любит отмечать православные праздники, в том числе и Пасху, которую называет днем семьи. Об этом артистка рассказала Общественной Службе Новостей.

Бабкина поделилась, что в Пасху вся семья приходит в гости к ней домой, чтобы встретить праздник за большим столом.

«Дети, внуки начинают сражаться на яйцах, кто кого победит. У кого крепче яйца, тот, как правило, и побеждает. Мы поем в этот день, чтим Христа и пробуем куличи», — раскрыла певица.

Артистка назвала Пасху временем, когда следует радоваться от всей души и вспоминать близких, которых уже нет рядом.

По словам Бабкиной, именно этот праздник является ее любимым, поэтому она ежегодно отмечает его с особым размахом.

