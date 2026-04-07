При обыске у вице-губернатора Кубани нашли наличные почти на 1 млрд рублей

При обыске в поместье вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки были изъяты около $4 млн, €7 млн и 31 млн рублей наличными (около 1 млрд рублей совокупно — прим. ред.). Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры в суде.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что за некоторое время до этого какое-то имущество, которое пока что нам неизвестно, вывозилось «Газелями» из этого домовладения», — отметил он.

Как отметили в Генпрокуратуре, это еще раз подтверждает доводы о сверхприбыли, которые получал Коробка, находясь на должности.

6 апреля стало известно, что суд в Краснодаре наложил арест на имущество Коробки, а также его семьи. Это было сделано в связи с антикоррупционным иском, с которым в суд обратилась Генпрокуратура.

По данным Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, чиновник вел совместную нелегальную деятельность с депутатами заксобрания области Сергеем Фурсой и Алексеем Сидюковым. Они являются бенефициарами девелоперских компаний и крупных агрохолдингов. По версии следствия, в результате нелегального слияния бизнеса и власти доход их предприятий увеличился более чем на 10 млрд рублей.

