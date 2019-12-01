Газ по телемосту: Путин и Си Цзиньпин запустили «Силу Сибири»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Церемония запуска прошла в режиме телемоста.

Реклама

«Мы начинаем поставки в Китай российского трубопроводного газа. Этот шаг выводит российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень», — сказал Владимир Путин.

Си Цзиньпин в свою очередь призвал обеспечить безопасность, надежность и экологичность эксплуатации «Силы Сибири».

«Владимир Владимирович, разрешите дать команду на открытие линейного крана», — обратился к Путину глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Разрешаю», — ответил на это российский лидер. После этого Миллер заявил, что подача российского газа в Китай началась.

Проект века РФ и КНР

Газовый контракт между «Газпром» и крупнейшей китайской госкомпанией CNPC был заключен в мае 2014 года в Пекине. Он стал самым крупным за всю историю российской компании.

Договор с Китаем оценивается в $400 млрд, он заключен на рекордные 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 млрд кубометров российского газа.

По данным Bloomberg, «Газпром» планирует начать в этом году с поставок объемом в 10 млн кубометров в день и выйти на максимум пропускной способности газопровода к 2025 году.

В конце октября сообщалось, что «Газпром» завершил заполнение трубы газом — с Чаяндинского месторождения в Якутии до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска. Этот город граничит с Китаем по реке Амур. Тут, кстати, достраивается автомобильный мост в китайский Хэйхэ, расположенный на другой стороне реки.

Газопровод построен российским «Газпромом», длина трубы около 3000 км. Трасса проходит по территориям трех субъектов РФ: Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области.

Стоимость мега-проекта на первых этапах строительства оценивалась в 800 млрд рублей, но в финале смета выросла до 1,1 трлн рублей.

Китайская часть трубы должна быть протянута еще на 3370 км на юг страны и дойти до Шанхая.

Этого добра на всех хватит

Этот проект важен не только для Китая, он поможет развитию соседним странам, комментировал накануне запуска пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это очень важный не только для России, но и для тех стран, которые потенциально могут стать покупателями», — сказал Песков.

Газ будет поставляться в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, действительно испытывающие дефицит энергоресурсов. В ближайшие годы потребности в нефти и газе в этом регионе будут только расти и по этой причине Россия и Китай ведут переговоры о «Силе Сибири - 2». Вторая нитка может дотянуться до промышленно развитых районов на восточном побережье Китая.

Сейчас КНР получает газ по трубе из Туркмении через Узбекистан и Казахстан, но этих объемов недостаточно, чтобы удовлетворить быстро растущий спрос на энергоресурсы. По данным Международного энергетического агентства, за последние два года потребление газа в Китае возросло более чем на треть, доля импорта по итогам прошлого года составила 43%.

Спрос здесь будет расти, поскольку газ считается более экологичным видом топлива, чем уголь, а правительство Китая озабочено проблемами сохранения окружающей среды, сокращением вредных выхлопов и принуждает бизнес и частные хозяйства переходить с угля на газ.

Двойная страховка

Цена на газ для китайцев будет рассчитываться по формуле, аналогичной той, что применяется в расчетах с европейскими потребителями.

То есть она будет привязана к нефтяным ценам. Сейчас это примерно $360 долларов за 1000 кубов.

Не исключено, что Россия в дальнейшем будет поставлять в Китай и сжиженный природный газ — танкерами с Ямала. Китай импортирует СПГ в основном из Австралии, Катара, Малайзии и Индонезии.

«Сила Сибири» может стать страховочным вариантом для пополнения доходной части российского бюджета на случай дальнейшего ухудшения отношений с Европой и США из-за присоединения Крыма и возможного сокращения поставок по западным маршрутам.

Для китайцев «Сила Сибири» — тоже страховочный вариант, уверен партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

По его словам, Пекин ориентируются на импорт сжиженного природного газа и трубопроводный из Туркмении. «И если доставка сжиженного природного газа морем столкнется с проблемами военно-политического характера, доставлять будет трудно, то они рассчитывают на то, что будут получать газ из России», — говорит Крутихин.

То есть этот проект не является основным источником получения газа для китайцев, и он очень далек от приоритетов Китая, считает эксперт.

Крутихин утверждает, что «Сила Сибири», по имеющимся расчетам самого «Газпрома», не окупится, как минимум, до 2048 года.

«То есть, это не окупаемый проект. У него две цели. Первая цель – это, конечно, надувать щеки и говорить, что мы открыли еще один экспортный маршрут для газа в сторону Азии», — говорит эксперт.

Вторая цель – «дать заработать тому, кто его строит, то есть подрядчикам».